Tarkan'dan yeni albüm. İşte çıkış tarihi...

Son albümü "Adımı Kalbine Yaz"ı 2010 yılında çıkaran Tarkan, 7 yıl aranın ardından yeni albümünü müzikseverlerle buluşturacak. Uzun süredir üzerinde titizlikle çalıştığı 10'uncu albümüne "10" adını veren sanatçı, yeni albümününün çıkış tarihini de açıkladı. Megastar Tarkan, yeni albümü "10"u 15 Haziran'da sevenleriyle paylaşacak.
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