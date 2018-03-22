Tarkan'ın kızına vereceği isim belli oldu

Pınar Tevetoğlu'yla evli olan megastar Tarkan'ın kucağına almak için gün saydığı kızına Lidya adını vereceği ortaya çıktı

Tarkan'ın kızına vereceği isim belli oldu

Baba olacağını Instagram hesabından paylaşan ve çok konuşulan Tarkan'ın bebeğinin isminin ne olacağı belli oldu.

Pınar Tevetoğlu'yla evli olan sanatçının bebeğinin cinsiyetinin kız olduğu öğrenilmişti. Babalık heyecanı yaşayan popçunun kızına koyacağı isim de belli oldu.

Seda Sayan'ın programında çiftin doğacak kızlarına Lidya ismini koyacağı konuşuldu.

Etiketler; #tarkan #pınar tevetoğlu
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