'Tecavüzcü Coşkun'dan güzel haberler geldi: Ensenizdeyim!

Türk filmlerinin 'Tecavüzcü Coşkun'u Coşkun Göğen, geçtiğimiz günlerde kalp ameliyatı geçirmişti. Ünlü oyuncudan güzel haberler geldi

Türk filmlerinin kötü adamı olarak bilinen Coşkun Göğen, 'aort anevrizması' teşhisi sonrası ameliyat oldu. 5 Eylül'de yaklaşık iki saat süren bir operasyon geçiren 72 yaşındaki ünlü oyuncudan haber geldi.



Konuyla ilgili açıklama yapan Prof. Dr. Hüseyin Okutan, ünlü oyuncunun sağlık durumunun iyi olduğunu, oyuncunun bir şikayetinin olmadığını ve tesadüfen yapılan muayene esnasında şüphelenilerek hastalığın tespit edildiğini söyledi.



Okutan şu açıklamayı yaptı: "6 santimetreye ulaşınca ameliyatı önerdik, kendisi de kabul etti. Normalde damarın çapı 2-2,5 santimetre. Hastamızın aort çapı 6 santimetreye ulaşmıştı. 5 santimetreden sonra bu damar içe ya da dışa doğru yırtılıp dakikalar içerisinde yaşamı sona erdirebiliyor. O nedenle bu hastaların hemen ameliyat edilmesi gerekiyordu."



Filmlerde oynamasının sakıncası yok



Üç vakte kadar geliyorum

Ünlü oyuncunun iki gün yoğun bakımda kaldığını bugün de normal servise çıktığını belirten Okutan, Göğen'in birkaç gün içinde de taburcu olacağını söyledi. Ünlü oyuncunun 4-6 hafta içinde kendisini toparlayacağını belirten doktor, daha sonra da filmlerde oynamasında bir sakıncanın olmadığını açıkladı.Odasında gazetecilere açıklama yapan ünlü oyuncu Göğen ise bir saatte hayatının değiştiğini söyledi. Yeniden filmlerde rol alıp almayacağı sorusuna da yanıt veren ünlü oyuncu, "Ensenizdeyim, üç vakte kadar geliyorum." şeklinde konuştu.