Türkan Şoray borçları yüzünden villasını sattı, otele yerleşti

Türk sinemasının sultanı Türkan Şoray, villasını satınca otele yerleşti

Türk sinemasının önemli ismi Türkan Şoray, borçları yüzünden villasını satmak durumunda kaldı. Daha ucuza yeni bir villa alan Şoray, yeni evi henüz hazır olmadığı için otele yerleşmek durumunda kaldı.



Dizinde bulunan rahatsızlık nedeniyle merdiven kullanmakta zorlandığı öğrenilen Şoray'ın yeni evinde bir asansörünün de bulunacağı bilgisi verildi.



Türk sinemasının Sultan'ı yönettiği 'Uzaklarda Arama' filminin gişesinde istediği sonucu alamayınca maddi olarak sıkıntıya düşmüştü. Filmden dolayı borçları olduğu öğrenilen sanatçı bu yüzden Bebek'teki villasını satmak durumunda kaldı.



Şoray'ın villasını 10 miyon 500 bin dolara sattığı öğrenilirken, yerine ise daha mütevazı bir villa ladığı ancak evi hazır olmadığı için de otele yerleşmek durumunda kaldığı öğrenildi. (Habertürk)



