Uçağı geç kalınca, Gülşen sahneye böyle çıktı!

Bodrum'daki 'La Plaj'da sahneye çıkan Gülşen, sevilen şarkılarıyla tatilcileri coşturdu. Kente havayoluyla kente gelen, yaşadığı bir aksilik nedeniyle gecikmeli ve günlük kıyafetle sahneye çıkan Gülşen, hayranlarından özür diledi

Yalıkavak Mahallesi'ndeki Tilkicik Koyu'nda, şarkıcı Hadise'nin ablası Hülya Açıkgöz'ün işletmeciliğini yaptığı La Plaj'da, Gülşen ve DJ eşi Ozan Çolakoğlu dün akşam sahneye çıktı. Ünlü çift, 6 aylık bebekleri Azur Benan ile birlikte İstanbul'dan Bodrum'a geçikmeli geldi. Kucağındaki oğluyla işletmeye gelen ve aracından inen Gülşen, hiç vakit kaybetmeden üzerindeki tişört ve kapri kot pantolonuyla, makyajsız haliyle kendini sahneye attı. 'Bangır Bangır' parcasıyla konserine başlayan Gülşen, 'Yatcaz Kalkcaz' şarkısıyla devam etti.



Gülşen, şarkısının sonunda hayranlarından gecikmeden dolayı özür diledi. Gündüz konseri kapsamında sahne alması planlanan ancak 1 saat 30 dakikalık geçikme nedeniyle 19.30'da işletmeye gelebilen Gülşen, şöyle dedi:





"Zorlu bir yolculuk yaptık, ama nihayet buradayız. Önemli olan bu. Gecikmeden dolayı havayolu şirketi adına hepinizden özür diliyoruz. Uçakla ilgili ciddi bir sorun yaşadığımız için uçaktan iner inmez, hiç bavulları da beklemeden Ozan ile arabaya atladık ve direk buraya geldik. Bir an önce yetişebilelim istedik. Kıyafetler, ayakkabılar, makyaj malzemeleri her şey uçakta kaldı. Onlar arkadan geliyorlar. Ben de artık uçak kıyafetimle karşınızdayım. Mazur görün bugünlük."



Gülşen, 2 saat sahnede kalarak sevilen şarkılarını hayranlarıyla birlikte söyledi.