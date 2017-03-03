Uğur Yücel de 'İçerde'yim dedi

Mert de deşifre oluyor

Kuşkusuz son zamanların en çok sevilen dizisi Show TV'de yayınlanan İçerde dizisi. Çağatay Ulusoy, Çetin Tekindor, Aras Bulut İynemli, Bensu Soral gibi oyuncuların yer aldığı diziye geçtiğimiz günlerde Tuğba Ünsal da dahil olmuştu.Şimdi diziye ünlü oyuncu Uğur Yücel de dahil oluyor. Yücel, dizide Kudret Sönmez karakteri ile katılıyor.Dizinin son yayınlanan bölümünde Handan'ın patronunun Kudret diye bire olduğu ortaya çıkmıştı. Yeni bölümde de Kudret seyirci karşısına çıkacak.Dizinin yayınlanan fragramında görülen Kudret karakteri, "Nermin'in öldüğü gün bende sıktım kafama. Sandım ki mis kokulu bahçelerde güzelimle yeniden buluşacağız. Yıllar var soruyorum kendime dost kimdi, kardeş kimdi, sevdiğin kadın kimdi? Bazen diyorum hepsini unutsam, keşke unutsam. Ağzımda hiç geçmeyen bir kan tadı burnumda ispirto kokusu... Ben Kudret Sönmez Tek. İnadına ölmedim." sözleri ile görülüyor.Yeni bölümün ikinci fragmanında da komiser Mert deşifre oluyor. Yusuf komiser, Mert'e 'Ne zamandır Celal'e çalışıyorsun diye soruyor.İki kardeşin birbirini bulma mücadelesini anlatan dizi her pazartesi Show TV'de saat 20.00'de ekranlara geliyor.