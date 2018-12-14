Ünlü dizide taciz skandalı: Susmam için para teklif ettiler!

1996–2003 arasında yayınlanan 'Buffy the Vampire Slayer' (Vampir Avcisi Buffy) dizisi ile tanınan ABD'li aktris Eliza Dushku, yıllar sonra flaş bir itirafta bulundu

Hollywood'u sarsan taciz skandallarına bir yenisi daha eklendi... Dünyaca ünlü ABD'li aktör Michael Weatherly, rol arkadaşı Eliza Dushku tarafından tacizle suçlandı.

'ÜÇLÜ İLİŞKİ' TEKLİFİ!

New York Times’ta yer alan habere göre; Weatherly ile birlikte ‘Bull’ dizisinde rol aan Dushku, 50 yaşındaki oyuncu ile iyi arkadaş oldu. Ancak bir süre sonra Michael Weatherly, rol arkadaşına sette görünüşünü aşağılayan sözler söyledi ve üçlü ilişki teklifinde bulundu.

9.5 MİLYON DOLARLIK SESSİZLİK ANLAŞMASI

Kanal yönetimi, şok teklifin ardından diziden ayrılan Dushku’ya 9.5 milyon dolarlık sessizlik anlaşması imzalatmak istediği öne sürüldü.

Cinsel tacizle suçlanan ve görevinden ayrılan kanal yöneticisi hakkında yapılan soruşturma sonucunda, Dushku ile CBS arasındaki olay ortaya çıktı. Kanal yönetimi de olayı doğruladı.

"RAHATSIZ OLDU, ÖZÜR DİLEDİM"

Tacizle suçlanan Weatherly, New York Times’a yaptığı açıklamada, "Diziyi çekerken bir takım espriler yaptım. Eliza daha sonra bunların rahatsız edici olduğunu belirtti ve ben de kendisinden özür diledim. Sebep olduğum durumdan dolayı kendisinden özür dilerim” ifadelerini kullandı. (Milliyet)