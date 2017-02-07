Ünlü doktordan skandal yorum!

Show TV'de yayınlanan Zahide Yetiş'in programına konuk olan Dr. Cihan Aksoy'un yaptığı skandal yorum büyük tepki çekeceğe benziyor

Ünlü doktordan skandal yorum!

Show TV ekranlarında Zahide Yetiş'in programına konuk olan Dr. Cihan Aksoy'un, seyirci sorularını yanıtladığı sırada verdiği cevap herkesi şok etti.

Zahide Yetiş'in "Seyircimiz 11 yaşındaki kızının dizlerinden çıtırdama sesi geldiğini söylüyor. Ama Hocam 11 yaşında kızım demişler de bizim de dizlerimizden geliyor zaman zaman. Neden?" şeklindeki sorusuna esprili dille yanıt vermek isteyen doktor, büyük bir skandala imza attı.

Dr. Aksoy'un, "11 yaşındaki kızlar çıtır olur. Dizleri de çıtırdar. Siz de daha çıtırsınız demek" şeklindeki cevabı karşısında ne söyleyeceğini bilemeyen Zahide Yetiş, sadece gülümsemekle yetindi.

Etiketler; #zahide yetiş #show tv
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