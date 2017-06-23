Ünlü isimler bayramda Bodrum'da

Bodrum'da Ramazan Bayramı'nda çeşitli mekanlarda birbirinden ünlü sanatçılar sahne alacak, ayrıca dans ve sirk gösterileri sergilenecek

Bodrum'da Ramazan Bayramı, özel düzenlenen gala geceleri ve 25- 27 Haziran tarihlerinde ünlü sanatçıların konserleri ile renklenecek. Bodrum'un gece hayatının can damarı olan Gümbet Barlar Sokağı bayramda ünlü isimlere ev sahipliği yapacak. Eğlenmek için Pasha Club'ı tercih edenler bayramın birinci günü Serdar Ortaç, 27 Haziran'da ise Hande Yener ile unutulmaz bir bayram yaşayacak. Posh Club'ta ise 25 Haziran'da Demet Akalın, 27 Haziran'da da Bengü sahne alacak. Moss Club'ta da bayramın birinci günü DJ Şenol Uzman, 26 Haziran'da Kemal Doğulu ve 27 Haziran'da da Tan Taşçı tatilcileri eğlendirecek. Bodrum'un yaz kış açık olan eğlence mekanı Mandalin'de ise bayramın birinci günü Tan Taşçı, 26 Haziran'da Nova grubu ve son gün ise İskender Paydaş sahne alarak tatilcilere unutulmaz bir bayram yaşatacak. Club Catamaran'da eğlence tam gaz devam edecek. Bayramın birinci günü Ece Seçkin, ikinci günü Sinan Akçıl, üçüncü günü ise Bahadır Tatlıöz yüzer diskodaki tatilcileri eğlendirecek.



DÜNYACA ÜNLÜ SİRK GRUBU GÖSTERİ YAPACAK

ÇOCUKLARA SİRK ATÖLYESİ

ARRİVA SHOW İLE DÜNYA DANSLARI



EN RENKLİ PAZAR KURULUYOR

Bodrum yarımadasının en özel koylarından Adabükü'nde konumlanan Lux Bodrum Resorts & Residences'da ise tatilciler, bayramın birinci günü Cafe Cobano grubu, ikinci günü Danna Leese, üçüncü günü ise Dj Burak Çolakoğlu ile eğlencenin tadına varacak. Yalıkavak mahallesindeki Palmarina da bayram için eğlence etkinliği düzenleyenler arasında. Dünyada sirk sanatlarında ilk üçte yer alan dünyaca ünlü sirk gösterileri grubu Mongolian Circus, 14 kişilik kadın ve erkek sanatçılardan oluşan grubu ile 25 Haziran Pazar akşamı saat 21.00'de Palmarina'da gösteri yapacak. Dünyanın en büyük stadyumlarında gösteriler sunan, Cirque du Soleil performansları bulunan ‘The Dream Engine' 24 Haziran Cumartesi saat 21.15 ve 22.15'te ve 25 Haziran Pazar günü ise saat 21.40- 22.30 ve 23.45 ‘te Palmarina Bodrum'da izlemeye doyulmaz bir şov sunacak.25 Haziran Pazar günü saat 19.30 ve 20.10'da Palmarina Bodrum'da çocuklar için sirk atölyesi düzenlenecek. Atölyede sirk sanatçıları çocuklara çeşitli numaralar öğretecek. Aynı gün saat 21.30'dan sonra ise, parlak led ışıklı kostümleriyle, jonklör ve akrobatlarla birlikte müzikli ‘Lumen Işıklı Silüetler Korteji' marinada gezici olarak gösteri sunacak. Bir başka gezici sirk korteji Tea Party; küre çevirme şovlarıyla, tek tekerlekli bisikletlerle, jonklörlerle ve tahta bacaklarla Palmarina Bodrum'da dolaşarak çeşitli şovlar sergileyecek. Tea Party yürüyüşleri 26 Haziran Pazartesi günü saat 19.00'da ve 20.00'de düzenlenecek.Palmarina Bodrum'da 27 Haziran akşamı saat 21.00'de Arriva Show sergilenecek. Şovda profesyonel 14 Rus dansçı sahneye çıkacak. Sanatçılar rengarenk kostümleri ile dans performansları sergileyecek. Modern ve klasik dansları birbirleriyle harmanlayan dans grubu dünya danslarından seçkiler sunacak.Bodrum'un yaşam merkezi olmaya aday Palmarina Bodrum, 2017 yaz sezonunun en renkli pazarını kuruyor. Palmarina Bodrum'da 23- 27 Haziran 2017 tarihleri arasında kurulu olacak ‘The Palm Bazaar'da; mayodan, havluya, aksesuardan, terliğe kadar tasarım markaların ürünleri yer alacak.