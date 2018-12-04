Ünlü ismin evinde yangın çıktı!

Üsküdar'da ünlü oyuncu Tarık Papuççuoğlu'nun evinde yangın çıktı. Yangında oyuncu ve söndürmeye yardıma gelen komşusu dumandan etkilendi. Papuççuoğlu elinden ve başından hafif şeklide yaralanırken ambulansta ilk müdahalesi yapıldı

Ünlü ismin evinde yangın çıktı!
04 Aralık 2018 Salı 15:43

Yangın saat 14.00 sıralarında Altunizade Mahallesi, Bestekar Sadettin Kaynak sokakta meydana geldi. 4 katlı bir binanın 1 katında  yaşayan ünlü oyuncu Tarık Papuççcuoğlu'nun mutfağında yangın çıktı. Dumanları fark eden oyuncu yangına müdahale etti.

Yangını fark eden komşuları itfaiye ve sağlık ekiplerine haber verdi. Binada yaşayan bir komşusu da ünlü oyuncuya yardım etmek istedi. Yoğun duman nedeniyle Papuççuoğlu ve komşusu kendini dışarı attı. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale ederek kısa sürede  söndürdü. Yangından dumandan etkilenen oyuncu ve komşusuna ilk müdahale ambulansta yapıldı.

Elinden ve başından hafif şeklide yaralanan ünlü oyuncu, "Heyecan oldu. Mutfakta bir anda dumanlar yükseldi. Elektrik ve doğalgazı kapattık. İyiyim merak edilecek bir şey yok" diye konuştu. Ambulanstaki ilk müdahalenin ardından hastaneye gitmeyen oyuncu komşusunun evine gitti.


Kaynak: DHA
Etiketler; #tarık papuççuoğlu #üsküdar #yangın
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