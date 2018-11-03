Ünlü oyuncu Çocuklar Duymasın'a geri döndü

Eylül ayında akciğer yetmezliğinden yoğun bakımda tedavi gören Çocuklar Duymasın'ın Seyyar Tayyar'ı Emin Gümüşkaya diziye geri döndü

Ünlü oyuncu Çocuklar Duymasın'a geri döndü
03 Kasım 2018 Cumartesi 10:13

Çocuklar Duymasın dizisinin 56. yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Çocuklar Duymasın yeni bölümde dizinin sevilen karakteri Seyyar Tayyar'ı Emin Gümüşkaya geri döndü

Eylül ayındaakciğer yetmezliğinden yoğun bakıma alınan usta oyuncu Muhammed Emin Gümüşkaya, setlere geri dönüyor. Yer aldığı çoğu projenin yanı sıra Çocuklar Duymasın dizisinde canlandırdığı 'Seyyar Tayyar' karakteriyle akıllara kazınan usta oyuncu, dizinin yeni bölümüyle sevenleriyle buluşacak.

Etiketler; #çocuklar duymasın #seyyar tayyar
Önceki Haber
Karşıyaka'da 4.5 yılda bin 800 hayvan sahiplendirildi
Sonraki Haber
Yeni iddia: Sıla'nın sırtında vazo kırmış, omzunu ısırmış!
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.