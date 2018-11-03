Ünlü oyuncu Çocuklar Duymasın'a geri döndü

Eylül ayında akciğer yetmezliğinden yoğun bakımda tedavi gören Çocuklar Duymasın'ın Seyyar Tayyar'ı Emin Gümüşkaya diziye geri döndü
Çocuklar Duymasın dizisinin 56. yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Çocuklar Duymasın yeni bölümde dizinin sevilen karakteri Seyyar Tayyar'ı Emin Gümüşkaya geri döndü
Eylül ayındaakciğer yetmezliğinden yoğun bakıma alınan usta oyuncu Muhammed Emin Gümüşkaya, setlere geri dönüyor. Yer aldığı çoğu projenin yanı sıra Çocuklar Duymasın dizisinde canlandırdığı 'Seyyar Tayyar' karakteriyle akıllara kazınan usta oyuncu, dizinin yeni bölümüyle sevenleriyle buluşacak.