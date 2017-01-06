Ünlü oyuncu Levent Üzümcü, 20 yıllık evliliğini bitirdi

Ünlü oyuncu Levent Üzümcü ile 20 yıllık evli olduğu eşi Ebru Üzümcü'ün boşandığı ortaya çıktı

Ünlü oyuncu Levent Üzümcü ve 20 yıllık eşi Ebru Üzümcü yollarını ayırdı. Çiftin geçtiğimiz kasım ayında evliliklerini tek celsede bitirdiği öğrenildi. Çift 1997 yılında evlenmişti. Çiftin Batu ve Ada isimli iki de çocuğu bulunuyor.



Çiftin anlaşmalı olarak boşandığı ve dostça ayrıldığı öğrenildi. İkilinin birbirlerini yıpratacak haberlere maruz kalmamak için boşanmalarını gizlediği ve çocukları için sık sık biraraya geldikleri öğrenildi.