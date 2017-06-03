Ünlü oyuncu Sarp Apak da evliler kervanına katıldı

Ünlü oyuncu Sarp Apak ve sevgilisi Bengisu Uzunöz, birlikteliklerini evlilikle taçlandırdı

Sevilen oyuncu Sarp Apak evlendi. Uzun süredir birlikte olduğu Bengisu Uzunöz ile hayatını birleştiren Apak'ın nikahı ise Barcelona'da yapıldı.



Apak-Uzunöz çiftini yakın arkadaşları da yalnız bırakmadı. Alınan bilgiye göre nikaha Gupse Özay, Bülent Emrah Parlak, Derya Karadaş, Erdem Baş, Haki Biçici, Aylin Kontente, Öner Erkan gibi isimler de katıldı.









