Ünlü oyuncular gizlice evlenmiş!

Ünlü oyuncular İnan Ulaş Torun ve Algı Eke'nin 1 Haziran'da evlendikleri ortaya çıktı

Ünlü oyuncular İnan Ulaş Torun ve Algı Eke, 1 Haziran tarihinde gizlice dünya evine girdi. Son zamanlarda Torun, eski sevgililerine şiddet uyguladığı iddiasıyla gündeme gelmişti. Şiddet iddialarına rağmen çiftin evlenmesi dikkat çekti.



İddialar sonrası açıklama yapan Algı Eke, birlikte olduklarını ve ayrılmadıklarını açıklamıştı. Torun ise yaptığı açıklamada kendisini şiddet uygulayan kişi olarak gösterenlere dava açacağını söylemişti.



Ünlü çiftin, Akhisar'da nikah masasına oturduğu ve sade bir törenle evlendiği öğrenildi. Çiftin balayını da Ege sahillerinde yaptığı ileri sürüldü.