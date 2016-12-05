Ünlü şarkıcıyı komşuları 5 yerinden bıçakladı

Ünlü şarkıcı Orhan Ölmez, komşuları tarafından bıçaklı saldırıya uğradı

Ünlü şarkıcı Orhan Ölmez oturduğu sitenin otoparkında saldırıya uğradı. Halkalı'daki bir sitede oturan Ölmez, iddiaya göre daha önce de gürültü çıkaran komşuları ile bina girişinde karşılaştı. Alkollü olduğu belirlenen komşularına Ölmez, 'Eğer taşınıyorsanız yardımcı olayım' dedi ve binadan çıktı.



Komşuları ise Ölmez'in bu sözlerine sinirlendi. Şarkıcıyı otoparka kadar takip eden komşuları, otomobiline binen şarkıcının aracına bindi ve anahtarını çıkardı. Daha sonra Ölmez'in boğazını sıkan komşuları, şarkıcıyı darp ettikten sonra da 5 yerinden bıçaklayarak olay yerinden kaçtılar.



Ünlü şarkıcı olay yerine gelen ambulansla hastaneye kaldırılıp tedavi altına alındı. Polis, saldırgan komşuları yakalamak için çalışma başlattı. (Günaydın)