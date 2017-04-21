Ünlü şovmen Beyaz, yine muziplik peşinde

Ünlü şovmen Beyaz nikah masasına oturdu. Hem de ünlü bir isimle...

Beyaz 'ın nikah masasındaki görüntüleri şaşkınlık yarattı. Bekarlığıyla da ünlü olan Beyaz, Büşra Pekin 'le nikah masasına oturdu. Görüntüler tabii ki komik skeçten ibaret.

Ünlü şovmen Beyazıt Öztürk, yeni yayınlanacak programı için nikah masasına oturdu. Görüntüler ilk önce Beyaz evlenmiş gibi algılandı ancak gerçek kısa sürede ortaya çıktı.Yeni vizyona giren Kolonyo Cumhuriyeti filminin başrol oyuncusu Büşra Pekin'i programında konuk eden Beyaz, seyirciye de sürpriz hazırladı.Beyaz komik skeçlerden biri için bu kez Büşra Pekin'le nikah masasına oturdu. O anlara ait fotoğrafları da Pekin sosyal medya hesabından paylaştı.Beyaz'la Büşra Pekin'in nasıl bir skeçe imza attıkları ise merak konusu oldu. Cuma günü yayınlanacak Beyaz Show'u, programı sevenler heyecanla beklemeye başladı.