Ünlüler tatilcilere seslendi: Bodrum güvenli siz de gelin!

Ege Denizi'nde meydana gelen 6,5 büyüklüğündeki depremin en çok hissedildiği Bodrum'daki spor ve sanat dünyasından ünlü isimler, "ilçenin güvenli olduğu, rahatlıkla bölgeye gelinebileceği" çağrısı yaptı

Muhabirlere açıklamalarda bulunan tiyatro ve sinema sanatçısı Salih Kalyon, Bodrum'un atlattığı büyük depreme uykuda yakalandıklarını söyledi.



Bahçeye çıktıktan kısa süre sonra olayın şaşkınlığını atlattıklarını anlatan Kalyon, farkında olmadan yüzlerce depremin yaşandığını dile getirdi.



Depremin ilçede fazla hasara yol açmadığını ifade eden Kalyon, "Korkulacak bir şey yok. Bodrum altyapı olarak kayaların üzerinde olan bir şehir. İlçe en güvenli yerlerden. Herkes Bodrum'a gönül rahatlığıyla gelebilir." dedi.





"Giden değil, kalan daha akıllıca hareket ediyor"



Eski hakem ve futbol yorumcusu Erman Toroğlu da Bodrum'un deprem bölgesinde olduğunu, ilçede yılın büyük bölümünde küçük çaplı da olsa sarsıntıların yaşandığını vurguladı.



İlçedeki evlerin çoğunun depreme göre yapıldığına değinen Toroğlu, depremin medyada farklı yansıtılmaya çalışıldığını savundu.



Depremin ardından "Orada şu kadar hasar oldu, buradan girdi, şuradan çıktı" gibi ifadeler kullanılmasını doğru bulmadığını anlatan Toroğlu, şunları kaydetti:



"O kadar hasar olacak tabii. Deniz gitti, geldi. Olayı tsunami yaptılar, burada tsunami olabilir mi? Deniz yükseldi, alçaldı, çıktı, indi. Bu her depremde olur. İnsanlarımız hala bilinçli değil. Gereksiz yere olay büyütüldü. Çok sık gittiğim Yunanistan'ın İstanköy Adası depremden oldukça hasar gördü. Ancak Bodrum'da çok fazla sıkıntı yaşanmadı. Bu kadar büyük bir depremin olduğu, can kaybının yaşanmadığı ilçeden insanların ayrılmayı aklının ucundan bile geçirmesine anlam veremiyorum. Yola çıkarsın, trafik kazasında ölürsün. Alnına yazıldıysa olur. Psikolojik bir etki var. Sahilde yatanlar oldu. Gittim evimde yattım."



Toroğlu, büyük depremin ardından hasar almayan Bodrum'dan ayrılanların değil, ilçeye gelenlerin daha akıllıca hareket ettiğini söyledi.





"Bodrum'dan kaçalım demek hata"



Şarkıcı Fedon, deprem gecesi Bodrum'daki bir gece kulübünde sahne aldığını kaydetti.



Depremde ilçenin çok iyi bir sınav verdiğine işaret eden Fedon, "Bodrum'daki yapıların sağlamlığıyla deprem iyi atlatıldı. Kos'a baksınlar. Liman kalmadı, cami yıkıldı, birçok iş yeri zarar gördü, can kaybı var. Bodrum'dan kaçalım demek hata. Herkes rahat olsun, depremden korkanlar Bodrum'a gelsin. Bodrum depremde kaçılacak değil, sığınılacak bir liman." ifadelerini kullandı.



Yaşamının büyük bir bölümünü ilçede geçiren oyuncu ve şarkıcı Yonca Evcimik de depremde İstanbul'da olduğunu belirtti.



Şiddetli yaşanan depremde Bodrum'un yapılarının sağlamlığıyla ön plana çıktığına dikkati çeken Evcimik, "Hiçbir can kaybı olmadı, hatta mal kaybı olmadı denecek kadar hafif atlatıldı. Artık Bodrum'da eskisinden daha güvenli yaşanılır." dedi.