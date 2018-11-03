Yeni iddia: Sıla'nın sırtında vazo kırmış, omzunu ısırmış!

Sıla'nın şiddet gördüğü gerekçesiyle şikayetçi olduktan sonra uzaklaştırma kararı aldırdığı Ahmet Kural'ın, 24 Ekim'de şarkıcının sırtında vazo kırarak omzunu ısırdığı ortaya çıktı

Gündeme bomba gibi düşen Sıla-Ahmet Kural olayına ilişkin çok çarpıcı iddialar ortaya atıldı. Posta Gazetesi'nden Mehmet Coşkundeniz, 24 Ekim'de Sıla'nın evine gelen ve alkollü olan Ahmet Kural'ın, ünlü şarkıcının sırtında porselen vazo kırdığı, omuzunu ısırdığı ve saçını eline dolayıp sürüklediğini öne sürdü.

"BU KADINLA GÖRÜŞMENİ İSTEMİYORUM"

Ahmet Kural'ın Sıla'nın sırtında porselen vazo kırdığını söyleyen Mehmet Coşkundeniz'in yazısı şöyle: "Sıla'nın yakın çevresinden aldığım bilgiye göre; 29 Ekim'deki olay Ahmet Kural'ın, ikinci kez birlikte olmaya başladıklarından sonra Sıla'ya uyguladığı ilk şiddet değilmiş. Tarih, 24 Ekim. Yer, bu kez Sıla'nın evi. Ahmet Kural, Sıla'nın evine geliyor. Evde, Sıla'nın bir de kadın arkadaşı var. Daha önce aralarında bu kişiyle ilgili tartışma yaşanmış. Ahmet Kural, 'Bu kadınla görüşmeni istemiyorum' demiş.

Yine aşırı alkollü olan Ahmet Kural kadını evde görünce Sıla'yla tartışıyor. Ardından da şiddet uyguluyor. Sırtında porselen vazo kırıyor, omuzunu ısırıyor. Saçını eline dolayıp sürüklüyor. Gördüğünüz gibi şiddetin dozu, adım adım artmış. Yaşananları öğrenince Sıla'nın ölümden kıl payı kurtulduğunu düşündüm. Geçmiş olsun Sıla...

Sıla'nın yaşadığı olay, küçük de olsa şiddete maruz kalan kadınlara, "Belki düzelir" diye sabreden kadınlara ders olmalı. Şiddeti bir kez affederseniz, bunu uygulayan kişiye daha ağır şiddet izni vermiş olursunuz. Yani biri size el kaldırdı ama vurmadı. Affederseniz bir sonrakinde vuracağını garanti etmiş olursunuz. Onu da affederseniz vurmakla kalmayıp hastanelik edene kadar darp etmesini kabullenmiş olursunuz. Affetmeyin."