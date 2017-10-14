Yıldız Tilbe'den çok sert sözler

O Ses Türkiye adlı yarışmada çekim iptal ettiren kavganın yankıları sürüyor. Yıldız Tilbe, konuyla ilgili sert açıklamalar yaptı

TV8'de yayınlanan O Ses Türkiye adlı yarışma programında tartışma çıktığı iddia edilmişti. Alınan bilgiye göre jüri koltuğuna yeni oturan Yıldız Tilbe, bir yarışması şarkısını söylerken ilk etapta arkasını dönmemiş, şarkı bittikten sonra da dönünce 'Aaaa sen Türk müsün, ben yabancı sanmıştım, bilsem arkamı dönerdim' şeklinde konuşmuştu. Bunun üzerine Gökhan Özoğuz da Tilbe'yi ırkçılıkla suçlamış ikili arasında tartışma çıkmıştı.



Bunun üzerine Acun Ilıcalı'nın araya girdiği ancak başarılı olamayınca da çekimlerin iptal edildiği konuşulmuştu.



Konuyla ilgili Yıldız Tilbe, Twitter hesabından sert açıklama yaptı. Kendisinin ırkçı olmadığını, kürtçü, türkçü, lazcı, alevici, sünnici olmadığını belirten Tilbe, kendisine ırkçı diyenleri namussuzlukla suçladı.



Mükemmel sesli bir İspanyola dönülmez akşamın ufkundayız şarkısını nasıl söyleteceğini soran Tilbe, söylese de ne kadar hissedeceğini sordu.



Kendisine çekemediklerini söyleyen Tilbe, bunun başka açıklamasının da olmadığını dile getirdi.

