Yıldız Tilbe ile Gökhan arasındaki buzlar eridi mi?

Geçtiğimiz günlere Yıldız Tilbe ve Athena Gökhan'ın tartışması damga vurmuştu. Programın dün yayınlanan bölümünde ise sular durulmuş gibi gözüktü

TV8 ekranlarında yayınlanan O Ses Türkiye'nin çekimlerinde geçtiğimiz günlerde yayın iptal ettiren bir tartışma olmuştu. İddiaya göre bir yarışmacı şarkı söyledikten sonra Yıldız Tilbe hariç herkes dönmüştü. Yıldız Tilbe de arkasını dönünce, 'aa sen Türkmüşsün, bilsem arkamı dönerdim' demişti. Bunun üzerine yarışmanın jüri koltuğunda oturan Athena Gökhan ile Yıldız Tilbe arasında ırkçılık tartışması çıkmıştı.



Tartışmanın büyümesi üzerine çekimler iptal edilmişti. Tartışma sonrası Yıldız Tilbe, twitter hesabından attığı tweetlerle kendisini ırkçılıkla suçlayanlar hakkında sert sözler sarf etmişti.



Bu tartışmalardan sonra yarışmanın dün yayınlanan bölümü ise heyecanla bekleniyordu. Dün Yıldız Tilbe, canlı performansını ortaya koydu ve sevilen şarkılarından biri olan Haberi Olsun şarkısını seslendirdi.



Tilbe'nin şarkısına Athena Gökhan'ın da ayağa kalkarak eşlik ettiği görüldü. Bu görüntü ikili arasındaki buzların eridiği söylentilerine neden oldu.