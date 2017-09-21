Yıldız Tilbe’den “intihar etti” iddialarına yanıt

ŞARKICI Yıldız Tilbe, intihar ettiği yönünde hakkında çıkan iddialara sosyal medya hesabından yanıt verdi. Tilbe, "Hakkımda yanlış haber yapan gazete ve haberin yalan içeriği için avukatım hukuki yollara başvuracaktır. Allah iftiradan korusun" dedi

Sosyal medya ve bazı basın organlarında dün akşam saatlerinde Yıldız Tilbe’nin intihar ettiği iddia edildi. Yıldız Tilbe bu iddialar üzerine Twitter hesabından bir açıklama yaptı. Tilbe, “Hakkımda yanlış haber yapan gazete ve gazetecileri kınıyorum ve mesleklerini şerefleriyle yapmalarını öneriyorum. Hakkımda yanlış haber yapan gazete ve haberin yalan içeriği için avukatım hukuki yollara başvuracaktır. Allah iftiradan korusun, haberinizin tamamı iftira, #yazıklarolsun” ifadesini kullandı.

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