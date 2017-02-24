'Af' çıkacak mı? Başbakan açıkladı



El Bab açıklaması

Son zamanlarda gündeme gelen 'af' tartışmalarıyla ilgili Başbakan Binali Yıldırım bir açıklama yaptı. Adalet Bakanlığı'nın mahkumlarla ilgili hazırladığı yönetmelik üzerine çıkan 'af' tartışmalarına açıklık getiren Başbakan, cezanın süresinin değişmediğini söyledi.Başbakan Yıldırım, cezaevinde yatan bazı mahkumların kapalı cezaevinden açık cezaevine alınacağını söyledi. Terör olaylarından dolayı cezaevinde sıkışıklık olduğunu belirten Yıldırım, bu yüzden bazı suç gruplarından ceza alanların açık cezaevine nakledileceğini söyledi.Yıldırım, terör suçları, istismar, organize suçlar gibi suç gruplarının dışında kalanların kapalı cezaevinden açığa alınacağını ancak aldıkları ceza süresinin değişmediğini söyledi.Yıldırım, açık cezaevindeyken yanlış bir hareket yapanın da tekrardan kapalıya döneceğini açıkladı.2 askerin şehit haberinin geldiği El Bab'la ilgili de açıklama yapan Yıldırım, El Bab'ın birkaç gün önce tamamen kuşatıldığını söyledi. Bölgede temizlik çalışmasının yapıldığını belirten Yıldırım, bölgede titizlikle hareket edildiğini ancak böyle kontrol dışı durumların da meydana geldiğini söyledi.