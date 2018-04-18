Akşener'den erken seçim açıklaması: Korkunun ecele faydası yoktur

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, erken seçimle ilgili açıklama yaptı

Erken seçim tarihi açıklandı. İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, seçime gireceklerini söyleyerek 'ayağınızı denk' alın şeklinde konuştu.

Akşener'in açıklamalarından satır başları şöyle:

''Herkes ayağını denk alsın. İYİ Parti seçime girecek ve alacak. Abiler korktu. Bu abilerin korktuğunu biliyordum da bu kadar korktuklarını gerçekten düşünmemiştim. Bu seçimin bizim açımızdan herhangi bir problemi yok. 15 Temmuz'da seçim yaparlar demiştim. An itibarıyla seçim çalışmalarına başlıyoruz. Biz 16 Nisan'a çalıştık. Ben Cumhurbaşkanı adayıyım 100 bin imza ile aday olacağım. Hangi kanunu çıkarırlarsa çıkarsınlar korkunun ecele faydası yok. Hayırlı olsun seçim ülkemize milletimize.''