Bakan Kasapoğlu, öğrencilerle türkü söyledi

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Manisa'nın Turgutlu ilçesindeki gençlik merkezinin müzik atölyesinde öğrencilerle türkü söyledi

Manisa'daki temasları kapsamında Turgutlu ilçesine geçen Kasaoğlu, Şehit Tolga Artuğ Gençlik Merkezini ziyaret etti. Burada gençlerle buluşan Kasapoğlu, inovasyon, sanat, müzik ve spor atölyelerindeki çalışmalar hakkında yetkililerden bilgi aldı.

İnovasyon atölyesinde 14-29 yaş aralığındaki kursiyerlere kodlama eğitimi verildiğini öğrenen Kasapoğlu, "Bunu daha erken yaşlara çekmemiz gerekiyor. Çünkü gelişen teknolojide yeni uygulamalar ve 6 yaşından itibaren verilen eğitimler var. Böylece daha çok gencimizi kazanmış ve yetenekleri keşfetmiş oluruz. Eğitimlerinizi bir noktaya getirin, sonrası için biz size gereken desteği veririz." diye konuştu.

Daha sonra merkezin müzik atölyesine geçen Kasapoğlu, Mehmet Emin Batı yönetimindeki öğrencilerden oluşan saz orkestrasının performansını dinledi, Aşık Veysel'in "Uzun İnce Bir Yoldayım" türküsüne eşlik etti.

Bakan Kasapoğlu, ayrıca gençlik merkezinin bahçesine fidan dikti.