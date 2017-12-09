Bir CHP'li belediyeye daha denetim!

İçişleri Bakanlığı'nın Ataşehir Belediye Başkanı Battal İlgezdi'yi görevinden uzaklaştırması ardından gözler, diğer CHP'li belediyelere çevrildi. DHA muhabirine açıklama yapan Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı CHP'li Osman Gürün, "İçişleri Bakanlığı'ndan 2 müfettiş, pazartesi günü belediyemize gelerek denetim yapacak. Bugüne kadar birçok kez denetim geçirdik. Kapımız herkese açık. Anlımız ak, başımız dik. Yasalara uygun görevimizi yürütüyoruz. Hiçbir şikayet olmadığı halde sürekli denetim yapılması bizim açımızdan manidar" dedi.
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