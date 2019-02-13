Gümrükçü'den İAOSB'ye ziyaret

CHP Çiğli Belediye Başkan Adayı Utku Gümrükçü, İzmir Atatürk Organize Sanayi Bölgesi (İAOSB) Yönetim Kurulu Başkanı Hilmi Uğurtaş’ı ziyaret etti.

CHP Çiğli Belediye Başkan adayı Utku Gümrükçü’nün ziyaretinde İzmir Atatürk Organize Sanayi Bölgesi (İAOSB) Genel Müdürü Doğan Hüner de hazır bulundu. Samimi bir havada geçen görüşmenin ardından görüşlerini ifade eden Gümrükçü şunları söyledi: Yıllardır fabrikalarda çalışan işçiler oy deposu olarak görülebilir ama bizim anlayışımız bu olmayacak. Ben Çiğli’de iki dönem Belediye Başkanlığı yapmak istiyorum. Bu bilinçle hareket edeceğimi baştan ifade etmek isterim. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Adayımız Tunç Soyer ile beraber İzmir Atatürk Organize Sanayi Bölgesi’ni önemsiyoruz. Hem işçilerimiz hem de sanayicilerimiz için çalışmalarımız olacak.

Vazife olarak görüyoruz

“Üretim her ülkenin ayakta kalmasını sağlayan iskelet yapısıdır” diyen Gümrükçü “Üreten, iş istihdamı sağlayan, hem ülkemize hem yaşadığı kente hem de kendi ailesine hizmet eden bu kesim için, onların iş yaşamlarını zorlaştıran unsurları ortadan kaldırmak yalnızca sanayicilere yapılan bir hizmet değil, tüm ülkeye yapılan bir hizmettir. Yeni iş imkânları için istihdam olanakları sağlamak, üretim ve istihdama alt yapı oluşturmak, sosyal demokrat yönetim anlayışına sahip tüm belediyelerin öncelikli görevidir. Biz de bu anlayış ile yola çıkarak, önceliklerimiz arasında Çiğli’nin henüz kıymeti bilinmemiş hazinesi durumunda olan ve üretim, istihdam, ekonomik ferahlık açısından Çiğli’nin ekonomi kapısı olan İAOSB’yi iş birliği ve dayanışma ile canlandırmak, hak ettiği yer ve konuma gelmesinde destek olmayı vazife olarak görmekteyiz. Bu kapsamda İAOSB ile yapacağımız çalışmalarda sizlerin desteklerini de yanımızda görmek istiyoruz” dedi.

Yeter ki talep olsun

İzmir Atatürk Organize Sanayi Bölgesi(İAOSB) Yönetim Kurulu Başkanı Hilmi Uğurtaş ise ziyaretten dolayı memnuniyetlerini dile getirerek “Her türlü kurumsal işbirliği içerisinde oluruz. Yeter ki bizden bir talep olsun. Yerel seçimde size başarılar diliyoruz” diye konuştu.