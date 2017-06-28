Kılıçdaroğlu: Ellerimiz hiçbir zaman şiddete kalkmadı, kalkmayacak!

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 'Adalet Yürüyüşü'nün 14'üncü gününde, "Zaman zaman sizlerin de tanık olduğu protestolar da oluyor. Ama bizim ellerimiz hiçbir zaman şiddete kalkmadı ve kalkmayacak. İstanbul'a kadar gülerek, eğlenerek yolumuza devam edeceğiz. Hiç kimse buna engel olmasın. Her türlü baskıya, provokasyona karşı hazırlıklıyız" dedi

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, "Adalet Yürüyüşü"nün 14'üncü gününe, Düzce Kalıcı Konutlar yolu Cumhuriyet Mahallesi mevkisindeki kamp alanından başladı. Öncesinde açıklama yapan Kılıçdaroğlu, "Yürüyüşümüzün 14'üncü günündeyiz, yine güzel bir gün. Yürüyüşümüz her geçen gün daha bereketli, güzel hale geliyor" dedi.



'ELLERİMİZ HİÇBİR ZAMAN ŞİDDETE KALKMADI'



'HER TÜRLÜ BASKIYA HAZIRLIKLIYIZ'

DP GENEL BAŞKANI UYSAL DA KATILDI

GÜBRELİ PROVOKASYONA 3 GÖZALTI

Yürüyüş sırasındaki protestolara değinen Kılıçdaroğlu, "Zaman zaman sizlerin de tanık olduğu protestolar da oluyor. Ama bizim ellerimiz hiçbir zaman şiddete kalkmadı ve kalkmayacak. Tam tersine provokasyondan sonra gerek ben, gerek arkadaşlarım, gerek yürüyüşe katılan vatandaşlarım hep birlikte alkışlıyoruz. Bu bizim adalete olan tutkumuz güzel bir örnek olması açısından Türkiye geleneği açısından güzel bir örnek olması açısından son derece önemli. 'Adalet, adalet, adalet' dedik ve bu bağlamda yürüyüşüme devam ediyoruz. Azimli, kararlıyız" diye konuştu.Kılıçdaroğlu, "İstanbul'a kadar gülerek, eğlenerek yolumuza devam edeceğiz. Hiç kimse buna engel olmasın. Her türlü baskıya, provokasyona karşı hazırlıklıyız. Dün de söylemiştim 12 maddelik bir uyarı metni, genelge hazırlamıştık. Katılımcıların tamamı bu genelgeye uydu. Bütün katılımcılara yürekten teşekkürlerimi sunuyorum" dedi.Kılıçdaroğlu, daha sonra Sakarya yönüne doğru yürüyüşe geçti. Kılıçdaroğlu, kenti ikiye bölen D-100 kenarında yürürken kendisini destekleyenlere selam verdi. Küçük protestolar da yaşandı. Polis tepki gösterenlerin önünde önlem alırken, yürüyüşe katılanlar, 'Hak, hukuk, adalet' sloganı attı. İlk etabın sonuna doğru Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal da 'Adalet Yürüyüşü'ne katılarak Kılıçdaroğlu'na destek verdi. İlk etap Düzce çıkışındaki Küçük Sanayi Sitesi mevkisinde sona erdi ve mola verildi.Öte yandan Kılıçdaroğlu'nun Düzce'de geceyi geçirdiği kamp alanının önüne damperli kamyon ile hayvan gübresi döken sürücü ve 2 kişi polis tarafından gözaltına alındı. Sürücü S.A.'nın, gübreyi dökerken çekilen görüntüyü sosyal medya hesabında, "Bizde misafire ikramda bulunmamak ayıptır" notuyla paylaştığı ortaya çıktı.Sürücü S.A. ve görüntüyü çektiği ileri sürülen arkadaşları İ.Ç. ve S.A.S.'nin, 'Çevreyi kasten kirletmek' suçundan adliyeye sevk edileceği belirtildi. Sürücüye ayrıca Kabahatler Kanunu gereği 3 bin lira para cezası uygulandığı belirtildi.CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel de DHA'ya yaptığı açıklamada söz konusu kamyonun Düzce Belediyesi'ne iş yapan taşeron firmaya ait olduğunu öğrendiklerini, konunun takipçisi olacaklarını söyledi.