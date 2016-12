Kılıçdaroğlu Şehitler Tepesi'nde: Teröre teslim olmayacağız

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Beşiktaş'taki terör saldırısının meydana geldiği yeri ziyaret ederek karanfil bıraktı

Kılıçdaroğlu açıklamasında, "Terör konusunda hepimizin, bütün siyasi partilerinin, meslek örgütlerinin, sivil toplum kuruluşlarının, sade vatandaşların duyarlılığını biliyorum. Terör, kimden, nereden gelirse gelsin teröre karşı durmak, lanetlemek hepimizin vicdani borcudur. Terör bir insanlık suçudur. İnsanlık suçuna karşı hepimizin ortak tavır takınması lazım. Polise sıkılan her kurşun millete sıkılmış demektir. Polise karşı her türlü terör eylemi millete yönelik terör eylemidir. Çünkü polis, bu milletin vicdanıdır. Sokaklarda, caddelerde rahat gezelim, rahat uyuyalım diye bizi bekleyendir. Bizim güvenliğimizi koruyandır. O nedenle ona yönelmiş her şiddet millete yönelmiş şiddettir. Hepimiz, terör nereden, kimden gelirse gelsin dik, onurlu duracağız. Teröre, teslim olmayacağız. Güvenlik güçlerimizin arkasında olacağız. Onların morale, desteğe ihtiyacı var. O desteği sonuna kadar vereceğiz. Şehitlere Allah'tan rahmet diliyorum. Yakınlarına sabır diliyorum. Ne dersek diyelim ateş düştüğü yeri yakıyor. Şunu çok iyi bilsinler; polis arkadaşlarımız onurları ile görev yapıyor. Onların yeri bizlerin yüreklerimizdedir" diye konuştu.