MHP'de istifalar devam ediyor. 40 kişi daha istifa etti!

Afyonkarahisar'ın Dinar İlçesi'nde MHP'den 40 kişi daha istifa etti

Dinar İlçe Belediye Başkanı Saffet Acar ve MHP eski yönetim kurulunun partiden istifasının ardından, 40 kişi daha istifa ettiğini açıkladı. Belediye meclis toplantı salonunda gerçekleşen programda konuşan Belediye Başkanı Saffet Acar, milliyetçiliğin partide değil insanın ruhunda olduğunu belirterek, "Gerçek milliyetçiliğin bittiği gün, Türkiye'nin de bittiği gündür" dedi.



Daha önce MHP'den istifa eden Başkan Acar, "Elbette bizleri kaydi olarak silebilirler ama kalbi olarak silmeleri imkansız. Bu bağlamda ben Dinar'daki üyelerimizin yüzde 90'ının istifa edeceği düşüncesindeyim ki talep o yönde. Bundan sonraki durum neyi gösterir bilemiyorum. Bu güne kadar nasıl geldiysek başımız dik anlımız açık yine yolumuza böyle devam edeceğiz" dedi.



MHP Dinar teşkilatından daha önce 133 üye istifa etmişti.