MHP'li Erdoğan: Darbenin siyasi ayağı ortaya çıkarılmalı

MHP, 15 Darbe Girişimini Araştırma Komisyonunu Raporuna hazırladığı muhalefet şerhini komisyon başkanlığına sundu. Darbe komisyonunu MHP'li üyesi Mehmet Erdoğan FETÖ'nün siyasi ayağının ortaya çıkarılması gerektiğini vurgulayarak “Yüzbinlerle ifade edilen insanın kamudan ihraç edildiği ortada. Bu kadar büyük kitlenin siyaset olmadan kamuda bu kadar yer alamayacağını biliyoruz. Bunları yerleştiren siyaset ve bürokratların ortaya çıkarılması lazım aksi halde uyuyan hücreler ortaya çıkabilir tekrar" dedi

MHP Muğla Milletvekili ve TBMM 15 Temmuz FETÖ/ PDY Darbe Girişimini Araştırma Komisyonu Üyesi Mehmet Erdoğan, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında darbe komisyonu raporuna MHP'nin hazırladığı muhalefet şerhini açıkladı. Mehmet Erdoğan, üç bölümden oluşan muhalefet şerhi hazırladıklarını belirterek komisyonun 3 aylık çalışma süresinde verimli bir çalışmayı tam manasıyla gerçekleştiremediğini, komisyonda dinlenilen isimlerin verdiği bilgilerin bir çoğuna raporda yer verilmediğini savundu. Komisyonda dinlenilmeyen isimlerin büyük bir eksiklik olduğunu vurgulayan Erdoğan, FETÖ'nün uzun yıllardır var olduğu ve siyasetle yakın bağının bulunduğunu kaydederek "Yapılan ihmallerin ve izlenen yanlış politikaların sonucunda en büyük ve önemli kaynağımız olan insan kaynağımızın heba edildiği ayrıca dikkat çekilmesi gereken bir husustur. FETÖ'nün devletimize ve milletimize faydalı olabilecek yetenekli yüz binlerce gencimizi devşirdiği ortadadır. FETÖ'nün devşirdiği ve beyninin yıkadığı yetenekli insanların yarattığı hasarın 1915 yılında Çanakkale savaşında kaybedilen neslin yarattığı hasardan bir farkı yoktur" diye konuştu.



Bize gelmiş bir bilgi yok



"MİT'in savunması yeterli değil"



Siyasi ayağı ortaya çıkartılmalı

Mehmet Erdoğan, komisyon başkanlığına sundukları önergelerin raporda yer almadığını anımsatarak “Komisyon olarak istenen bilgi ve belgelerin çalışmaları bitirdikten sonra geldi. Bir kısmı da rapor dağıtıldıktan sonra geldi. Bize ulaşan herhangi bir bilgi yok. Bu raporda komisyon başkanlığına sunduğumu önergeler de yer almamış. Onu da arkasına ekledik şerhin. Bizim taleplerimizin karşılanmadığını göreceksiniz. AK Parti'den bize gelmiş bir ilgi yok. Kamuoyuna yansıyan fotoğraftaki milletvekillerinin Amerika'da yaptıkları ziyaretin genel merkezin bilgisi dahilinde olup olmadığının sorulduğunu biliyorum." dedi.Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar'ın komisyona çağrılmamasına ilişkin Erdoğan şöyle konuştu: "Komisyonda dinlenmesi gereken kişilerin gelmesini arzu ettik. Mektupla bu çağda iletişimi kabul etmedik. Ve mektupla soru sorulacak kişilere soru göndermedik. Dinlediğiniz insanların gözüne bakarak konuştuğunuz insanlar komisyonumuza katkı sağlayacak ciddi bilgileri paylaştılar."MİT'in komisyona gönderdiği yazıyı yeterli görmediklerini kaydeden Erdoğan şöyle dedi: "MİT'in savunmasını yeterli görmemiz mümkün değil. TSK'da yeterli istihbarat toplayamadığımız için darbeyi haber alamadık diyor. FETÖ'nün asker imamları sivil kişiler. Darbe girişimini hazırlık toplantılarının tamamı sivil mekanlarda yapılmış. Necdet Özel'in gelip önemli bilgilileri paylaşması önemliydi ama MİT'in de bu kadar açık bir konuda böyle mazeretin arkasına sığınmaması lazımdı."'Kontrollü darbe' iddialarının anımsatılması üzerine Mehmet Erdoğan şu ifadeleri kullandı: "MHP olarak, buna kontrollü darbe diyerek bu işin içinden çıkaramayız. Devleti ele geçirmek bile bunlar için birinci hedeftir. Bunlar küresel dünyayı idare etme iddiasına sahip insanlar. Bu işin siyasi ayağı ortaya çıkartılıp onlar cezalandırılmadan bu mücadele sonuçlandırılmaz. Aşağıdaki polise ,hemşireye her türlü ceza verilecek ama yukarıdakileri görmezden geleceksiniz böyle bir adalet olmaz. Mücadele bir yere ulaşmaz. Birisi suç işlemişse bunun kimliği bizi ilgilendirmez ister damat, ister müsteşar ister vali bizi ilgilendirmez. Kim suç işlemişse bunun ortaya çıkarılması lazım. Yüzbinlerle ifade edilen insanın kamudan ihraç edildiği ortada. Bu kadar büyük kitlenin siyaset olmadan kamuda bu kadar yer alamayacağını biliyoruz. Bunları yerleştiren siyaset ve bürokratların ortaya çıkarılması lazım aksi halde uyuyan hücreler ortaya çıkabilir tekrar. Kim ne derse desin Türk yargısına güveniyorum. Büyük bir iş yaptılar onlar. FETÖ'den tutuklanan 50 bin kişinin 2 bin 500'den fazlası hakim ve savcı. Kendi meslektaşlarını tutuklamaktan çekinmediğine göre bu işin arkasının geleceğine inanıyorum."