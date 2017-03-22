Referandum iptal edilecek mi? Hükümetten açıklama geldi

Referandumun iptal edileceğine yönelik iddialara hükümetten yanıt geldi

Son zamanlarda referandum un iptal edilebileceğine dair iddialara hükümetten yanıt geldi. Başbakan Yardımcısı Numan Kurtulmuş , hiçbir gücün referandumu iptal etmeye gücünün yetmeyeceğini söyledi.



Kararsız seçmen



Suriyelilere vatandaşlık



Cumhurbaşkanı sistemi yorumu

Başbakan Yardımcısı Numan Kurtulmuş, gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.Avrupalı ülkelerin Türkiye tavrı ile ilgili konuşan Kurtulmuş, o ülkelerin 'Hayır'a destek verdiğini iddia etti. Avrupalı dostlarımızı uyarıyoruz diyen Kurtulmuş, PKK konusunda da çağrıda bulunarak, terör örgütünün iyisinin kötüsünün olmayacağını açıkladı. Kurtulmuş, terör örgütlerinin ileride Avrupa'ya da zarar verebileceğini belirtti.Partililerin Avrupa'ya gidişinin devam ettiğini de belirten Kurtulmuş, ancak miting yapamadıklarını ev sohbetleri, ev toplantıları yaptıklarını söyledi.Kararsız seçmen ile ilgili de açıklama yapan Kurtulmuş, sistemi anlattıkça kararsız seçmenin 'evet'e döndüğünü de iddia etti.Suriyelilere vatandaşlık verilmesi ile ilgili de konuşan Kurtulmuş, bunun seçim malzemesi yapıldığını iddia etti. 3 milyon Suriyeli'nin Türkiye vatandaşı olacağı iddiasının yalan olduğunu da iddia eden Kurtulmuş, onların kendi ülkelerinde sağlık, esenlik ve barış içinde yaşamaları için gayret sarf ettiklerini de ileri sürdü.Cumhurbaşkanlığı sisteminde Cumhurbaşkanı'nın denetlenemeyeceği yorumlarına da yanıt veren Kurtulmuş, Cumhurbaşkanı'nın yetkilerinin olduğunu ama sorumluluklarının da çok olduğunu söyledi. Kurtulmuş, "Cumhurbaşkanı asla TBMM'nin üstünde yasa yapma bakımından herhangi bir yetkiye sahip değildir." sözlerini de kullandı.