1 parmakla hayatı değişti!

Doğuştan iki eli sadece bir parmaktan ibaret olan 10 yaşındaki Ramazan Fidan, 10 saatlik ameliyat ardından sol elini kullanabilir hale geldi. Ramazan'ın sol ayağında ayakkabı giymesine engel olan parmağı alınarak, sol eline nakledildi. Ameliyattan sadece 10 gün geçmesine rağmen Ramazan sargı bezini tutabilir hale geldi

Ramazan Fidan, İzmir'in Konak İlçesi'ne bağlı Çimentepe Mahallesi'nde fiziksel gelişim bozukluğu ile dünyaya geldi. İki eli sadece bir parmaktan ibaret olan Ramazan'ın ayaklarında da şekil bozukluğu olduğu görüldü.. Kadifekale Zübeyde Hanım İlkokulu'na kaydedilen Ramazan bu yıl 4'üncü sınıfa geçti. Ramazan Fidan'ın bütün günlük ihtiyaçlarını gidermesine ailesi yardımcı oluyor. Ev kadını annesi 35 yaşındaki Sevim Fidan, her teneffüste okula giderek Ramazan'ın ihtiyaçlarını karşılıyor. Tekstil işi ile uğraşan babası 36 yaşındaki Abdurrahim Fidan, tedavi umuduyla İzmir'deki neredeyse bütün hastanelere götürdüğü oğlu için olumlu yanıt alamadığını söyledi. Ablası 11 yaşındaki Türkan ve kardeşi, 4 yaşındaki Rabia'da herhangi bir sağlık sorunu bulunmayan Ramazan için ailesi seferber oldu. 5 yıl önce başvurdukları bir el mikro cerrahının ameliyat için 35 bin lira istemesi üzerine ailenin umutları büyük ölçüde tükendi.



"ÖMRÜMÜZE ÖMÜR KATTI"



Son olarak İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne yapılan başvuru ile Ramazan ve ailesinin yaşamı değişti. Plastik Cerrahi Anabilim Dalı Başkanı Doç.Dr. Erhan Sönmez'in ameliyatı yapabileceğini söylemesi üzerine aile için yeni bir umut ışığı doğdu. Bunu duyduğunda kendisini yeniden doğmuş gibi hissettiğini belirten anne Sevim Fidan, yaşadıklarını anlatırken gözyaşlarını tutamadı. Çok mutlu olduklarını belirten Sevim Fidan, şunları anlattı:



"Oğlum, yemeğini yiyemiyor, üstünü düzeltemiyor, tuvalete gidemiyordu. Her tenefüste okula gidiyordum. Öğretmeni yardımcı oluyordu. İzmir'deki neredeyse bütün hastaneleri dolaştık. En son buraya yönlendirildik. Erhan Bey'den Allah razı olsun. Gelir gelmez oğlumu öyle bir sahiplendi ki anlatamam. Çok mutlu oldum. Bize çok yardımcı oldu. Bütün hastanelerden olumsuz cevap alıyorduk. Erhan Bey ömrümüze ömür kattı. Yeniden doğdum gibi hissettim. Çok mutlu oldum. Nasıl sevindiğimi anlatamam. Hala da inanamıyorum. En güzel şey kalemini tutabilecek olması, defterini, çantasını açabilmesi, yemeğini yiyebilmesi. Ne bize ne de hiç kimseye muhtaç olmaması çok güzel. Doktor beye nasıl teşekkür edebileceğimi bilemiyorum."



"ARTIK ELİMLE YEMEK YİYEBİLİRİM"



Ameliyatın ardından eline kavuşan Ramazan Fidan ise, "Artık elimle yemek yiyebilir, ödevlerimi yapabilirim. Kapıların kilitlerini açabilirim. Bütün ihtiyaçlarım için annem, ablam ve babamdan yardım alıyordum. Okulda düştüğümde arkadaşlarım yardımcı oluyordu. Artık kendi işlerimi kendim yapabilirim. Oyunlarımı oynayabilirim" dedi. Ramazan'ın durumu hakkında bilgi veren Doç. Dr. Erhan Sönmez, ailenin yaklaşık 1 ay önce hastaneye başvurduğunu belirterek, "Daha önce bir çok hastaneye başvurduklarını fayda bulamadıkları için en son bize geldiğini söylediler. Her iki elinde de doğuştan muhtemelen baş parmak olduğunu düşündüğümüz 1 tane parmağı mevcut. Ön kolunda da bir takım anomalileri var. Dolayısıyla her iki elinde de tek parmak olduğu için Ramazan günlük aktivitelerini anne babasından yardım alarak yapabiliyordu" dedi.



"KEŞFEDEREK AMELİYAT YAPTIK"



Daha önce benzer cerrahi müdahaleler yaptıklarını ancak ilk kez bu derece deformasyon içeren ameliyat yaptıklarını belirten Doç.Dr. Sönmez, "Muayene ettiğimde ayak yapısının normal olmadığını, sol ayağında baş parmağının daha kısa ve dışarı doğru olduğunu gördüm. Bu parmak ayağını kullanırken ve ayakkabı giyerken Ramazan'a zorluk çıkartıyordu, alınması gerekiyordu. Ailesine bu parmağı alıp eline nakletmeyi önerdik, ameliyat süreci ve risklerini anlattık. Tetkiklerini gerçekleştirdik hem de düşünmeleri için zaman verdik. Ailenin kabul etmesiyle ameliyatı gerçekleştirdik. Uzun ve meşakatli bir ameliyattı. Yaklaşık 10 saat sürdü. Daha önceki ameliyatlara göre farklı bir ameliyattı. Biz normal anatomiyi biliriz, damarların, sinirlerin, tendonların yerini biliriz. Ama Ramazan'ın kendine has bir anatomisi var, her şey farklı. Keşfederek ameliyatı yaptık. Artık Ramazan sargı bezini tutarak kaldırabiliyor. Kısa süre içinde fizik tedavi ile daha iyi sonuçlar bekliyoruz" diye konuştu.



Sönmez, sol eli için fizik tedavi süreci başlatacakları Ramazan'ın sağ kolunda dirseğini açamama problemi olduğunu, bu sorunu giderdikten sonra, sağ eli için de aynı ameliyatı yapmayı düşündüklerini söyledi.