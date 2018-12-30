4 yıl elinde telefonla umudu bekledi

Çanakkale'de, böbrek rahatsızlığıyla dünyaya gelen, 58 yıl boyunca ilaç tedavileri ve doktor kontrolleriyle hayatını sürdüren Doğan Volkan Suda'nın (62) böbrekleri 4 yıl önce iflas etti. Diyalize girdiği 4 yıl boyunca elinde cep telefonuyla müjdeli haber bekleyen Suda, 11 gün önce gerçekleştirilen nakil sonrası sağlığına kavuşmanın ve kana kana su içmenin mutluluğunu yaşadı

Çanakkale'de polikistik böbrek hastası olarak dünyaya gelen, evli ve iki çocuk babası, işadamı Doğan Volkan Suda, 58 yıl boyunca hayatını doktor ve ilaç tedavileriyle devam ettirdi. Doğan Volkan Suda'nın böbrekleri 4 yıl önce işlevini yitirerek, iflas etti. Haftanın 3 günü diyalize girmek zorunda kalarak hayatı günden güne zorlaşmaya başladı. Böbrek nakli olmaya karar veren Doğan Volkan Suda, 1.5 yıl önce Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) Sağlık, Uygulama ve Araştırma Hastanesi Organ Nakil Merkezi'ne başvurdu. Nakil için sıra beklemeye başladı.

Doğuştan böbrek rahatsızlığı nedeniyle 62 yıldır hayatında büyük zorluklar yaşayan Doğan Volkan Suda, diyaliz süresince elinden telefonunu hiç bir zaman bırakmadı. 4 yıl boyunca kendisine gelecek böbrek nakli sırası için cep telefonunu elinden bir an olsun bırakmayan Doğan Volkan Suda'ya, 7 kez böbrek nakli çıktı. Ama sıra kendisine gelmediği için nakil işlemi gerçekleşmedi. Böbrek nakli olma inancını yitirmeyen Doğan Volkan Suda'ya beklediği haber bir hafta önce Balıkesir'den geldi. Beyin ölümü gerçekleşen bir kişinin ailesi tarafından organları bağışlandı. ÇOMÜ Organ Nakil Merkezi ekibi tarafından alınan böbrek, 19 Aralık'ta Doğan Volkan Suda'ya başarılı bir şekilde nakledildi. Suda, nakil sonrası kana kana su içmenin yanı sıra sağlığına kavuşmanın da mutluluğunu yaşadı.

'HASTAMIZIN DURUMU GAYET İYİ'

Doğan Volkan Suda'nın anadan doğma böbrek rahatsızlığı olduğunu belirten ÇOMÜ Organ Nakil Merkezi Müdürü Doç. Dr. Cabir Alan, "Polikistik böbrek rahatsızlığı, böbrekte kistlerle başlayan, zaman içinde bu kistlerin böbreği hasarlaması sonucu böbrek yetmezliğiyle sonuçlanan bir hastalıktır. Doğan Bey bu böbrek hastalığı ile yıllarca mücadele etti. 4 yıl önce böbrekler artık tamamen iflas etti ve diyalize girmeye başladı. Bundan bir an önce kurtulmak istedi. Makineye bağlı yaşamak istemedi ve merkezimize 1.5 yıl önce kayıt oldu. 7 kez böbrek çıkmasına rağmen kendisinden önce başka hastalar olmasına nedeniyle o böbrekler başka insanlara takıldı. En son 2 hafta önce tekrar bir böbrek çıktı. 2'nci sırada olmasına rağmen yine kendisine takamadık. Hatta, 'Hocam sıra bana doğru yaklaştı, herhalde artık. İkiyim, bir sonrakinde bana çıkar herhalde, hissediyorum' gibi bir cümle sarf etti. Bu konuşmadan 1 hafta sonra Balıkesir'de beyin ölümü gerçekleşen bir hastanın yakınları organları bağışladı ve böbrekler bizim merkezimize sunuldu. Biz de bakanlıktan hasta listesi istedik ve ilk sırada Doğan bey vardı. Doku ve kan grubu uyum testleri yapıldıktan sonra uyum olduğu saptanınca kendisini 19 Aralık gecesi ameliyata aldık. 3 saatlik bir operasyonla sol böbreği naklettik. Hastamız gayet iyi durumda" dedi.

'ELİMDE TELEFON 24 SAAT HA ŞİMDİ HABER GELECEK DİYE BEKLEDİM'

Organ nakliyle sağlığına kavuşmanın mutluluğunu yaşayan Doğan Volkan Suda ise "Bir şekilde özgürlüğünüz kısıtlanıyor. Gün aşırı bir yere gitmek mecburiyetindesiniz. Diyalizden çıktıktan sonra da insanda hal kalmıyor. Bitkin düşüyor. O günden hiç hayır gelmiyor. Yıllardır bunun özlemiyle yattım, kalktım, bekledim. Elimde telefon 24 saat 'ha şimdi haber gelecek' diye bekledim. Bu arada hocama çok teşekkür ederim. Çanakkale'de ben 71'inci vakasıymışım. 71 kişiyi hayata döndürmek çok müthiş bir rakam. Allah'tan başarılarının devamını diliyorum. Su içmek çok büyük bir mutluluk. Hep kısıtlandık. Şu kadar içeceksin, bu kadar içeceksin, içemezsin, yapamazsın, edemezsin, tamamen esaret bitti" diye konuştu.