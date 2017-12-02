7 yıl uğraştı, hastalığı 29 kiloya düşünce anlaşıldı!

İzmir'in Karaburun ilçesinde yaşayan Mukadder Benli'ye yemek yiyememe şikayetiyle gittiği sağlık kuruluşlarında 7 yıl boyunca mide kanseri, çölyak gibi yanlış teşhisler konuldu, asıl hastalığı ise 29 kiloya kadar düştüğünde anlaşıldı

İzmirli 50 yaşındaki Mukadder Benli, 2010 yılında 47 kiloyken yemek sonrası karın ağrısı ve kusma nöbetleri geçirmesi üzerine hastaneye başvurdu.



Gittiği farklı hastanelerde bulimia, çölyak, mide kanseri gibi şüphelerle çok sayıda tetkikten geçirilen, 6 kez ameliyat edilen ve safra kesesi alınan Mukadder Benli, çok sayıda endoskopik işleme rağmen derdine deva bulamadı.



Yiyememe sorununun devam etmesiyle 29 kiloya kadar inen Benli, bu nedenle yatalak duruma geldi.



Dokuz Eylül Üniversitesi Kalp ve Damar Cerrahisi Bölümü'ne ekim ayında yakınları tarafından getirilen Mukadder Benli'nin yapılan tetkiklerinde, bağırsakları besleyen damarlarının tıkandığı, bunun da yeme fonksiyonunu olumsuz etkilediği fark edildi.



Benli, bölüm başkanı Prof. Dr. Erdem Silistreli ve cerrahi ekibinin iş birliğiyle acil olarak ameliyata alındı, baypas ile damarlarındaki tıkanıklık giderildi.



Zayıflama konusuna dikkat

Çocuk kıyafetleri giyiyor

Prof. Silistreli, Mukadder Benli'nin farklı tanılarla takip edildiğini, yapılan işlemlerin damarlara herhangi bir etkisinin olmaması nedeniyle kilo kaybının devam ettiğini belirtti.Damar sertliğine bağlı olarak bağırsakları besleyen atardamarlarda daralma tespit ettiklerini kaydeden Silistreli, "Nasıl kalp damarlarındaki darlıkta koroner baypas yapılıyorsa, bağırsakları besleyen damar sistemi de aynı. Ancak bu insanların pek aklına gelmiyor. Tıp camiasında da bu rahatsızlık atlanabiliyor." ifadelerini kullandı.Erdem Silistreli, hastalığın belirtilerini yemeklerden 40-45 dakika sonra ortaya çıkan karın ağrısı, bunu takiben hastanın yemekten kaçınması olarak tanımlayarak, şu bilgileri verdi:"Bu hastalık ciddi kilo kaybıyla gidiyor. Damar sertliğindeki daralmaya bağlı olarak bacak damarından bir yedek damar aldık. Bağırsakları besleyen damarlara baypas yaptık. Şimdi hastamızın durumu ve iştahı iyi. Bu aslında sıra dışı bir yöntem değil. Gözden kaçırmamak gerekir. Hastamızın kilo vermesi devam etseydi, başka ve ciddi rahatsızlıklar daha eklenecekti."Ameliyatın ardından kısa bir süre geçmiş olmasına rağmen 2 kilo aldığını söyleyen Mukadder Benli ise hayatının tamamen değiştiğini ifade etti.Yıllarının, yemeklerden 15-20 dakika sonra başlayan karın ağrısı ve kusma nöbetleriyle geçtiğini kaydeden Benli, şunları anlattı:"Akrabamızın 9 yaşındaki kızının eski kıyafetlerini giyiyorum. Hangi hastaneye gitsem başka bir şey söyleniyordu, mide kanseri olabileceğimi bile söylediler. Çok üzüldüm, ağladım. Bugüne kadar 6 ameliyat oldum, safra kesemi dahi aldılar. Meğer sorun bağırsaklardaymış."Hastalık nedeniyle evlilik ve sosyal yaşamının da etkilendiğini, sürekli ölüm korkusu yaşadığını dile getiren Mukadder Benli, "Ameliyata girmeden önce eşime başkasıyla evlenmesi için vasiyette bulunmuştum. Hep hüzün, hep üzüntü yaşıyorduk. Gözünün önünde eriyordum çünkü. 'Ona da yazık' diye düşünüyordum." ifadelerini kullandı.Benli, ameliyat sonrası yeme düzeninin de değiştiğini, sabahları 2 kez kahvaltı yaptığını, ne isterse "kusma korkusu yaşamaksızın" yiyebildiğini dile getirdi."Yaşamak ve mutlu bir hayat sürmek" istediğini dile getiren Mukadder Benli, "Ameliyattan sonra iştahım da çok açıldı. Gece yarısı ekmeğe tereyağı bal sürüp yemeye başladım. Döneri, eti, acılı lahmacunu çok seviyorum. Zaten hemen kilo almaya başladım. Şimdi eşimle mutlu bir hayat beni bekliyor." dedi.