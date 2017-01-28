Akciğerinden öyle bir şey çıktı ki...

İzmir Dr. Suat Seren Göğüs Hastalıkları ve Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde, 17 yaşındaki Kerime Özen'in akciğerinden, uzun süredir bulunduğu sanılan paslanmış bir raptiye çıkartıldı

Manisa'nın Gördes ilçesinde yaşayan Kerime Özen, bir türlü geçmeyen öksürük şikâyetiyle, İzmir'deki Dr. Suat Seren Göğüs Hastalıkları ve Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne başvurdu. Yapılan tetkikler sonucunda Kerime Özen'nin akciğerinde bir yabancı cisim olduğu tespit edildi. Uzun süredir geçmeyen ve verilen ilaçlara yanıt vermeyen inatçı öksürüğün sebebini merak eden aile, kızlarının akciğerine raptiye kaçtığını öğrenince şaşkınlık yaşadı.



Dr. Suat Seren Göğüs Hastalıkları ve Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Göğüs Cerrahisi uzmanlarından Dr. Şaban Ünsal ve ekibinin gerçekleştirdikleri başarılı operasyonla, akciğerdeki raptiye çıkartıldı.



Özellikle çocuklarda geçmeyen öksürüğün dikkate alınması gerektiğini belirten Göğüs Cerrahisi Uzmanı Dr. Şaban Ünsal, "Hasta bize geçmeyen kronik öksürük şikâyetiyle başvurdu. Kerime Özen'e yapılan tetkikler sonucunda akciğerinde bir raptiye olduğunu tespit ettik. Ameliyat yapılmadan önce 'bronkoskopi' dediğimiz yöntemle yabancı cismi çıkarmaya çalıştık ancak bu yöntem yeterli gelmedi ve raptiyeye ulaşamayınca ameliyat kararı verdik. Ameliyatta göğüs içerisinde akciğerin yabancı cisimden dolayı tahrip olduğunu gördük ve bu tahribat geri dönüşümsüz olduğu için akciğerin bir kısmını almak zorunda kaldık. Çıkardığımız raptiyenin paslı olmasından dolayı akciğerde tahribat yaratacak kadar uzun bir süre kaldığını tahmin ediyoruz. Hastamız şuanda gayet iyi birkaç gün daha hastanemizde kontrol altında kalacak ve sonrasında taburcu edeceğiz. Bu vaka örneğinde görüldüğü gibi, özellikle çocuklarda inatçı ve uzun süre geçmeyen öksürükler bir yabancı cisim habercisi olabilir, halkımız bu konuda dikkatli olmalı ve uzun süren öksürük durumunda bir göğüs hastalıkları uzmanına başvurmalıar."



Dr. Suat Seren Göğüs Hastalıkları ve Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Yöneticisi Uzm. Dr. Enver Yalnız da operasyonu başarıyla gerçekleştiren ekibe teşekkür edip, Kerime Özen ve yakınlarına, geçmiş olsun dileklerini iletti.