Akıllı bandaj ile, doktorunuz durumunuzu telefonundan takip edecek

Bilim insanları yaralar için akıllı bandaj üretti

İngiltere'de bilim insanları akıllı bandaj üretti. Bu bandajlar sayesinde yaranın durumu hakkında doktora bilgi aktarılabilecek.

İngiliz bilim insanları boş durmuyor. Swansea Üniversitesi'nde görev yapan bilim insanları akıllı bandaj üretti. Bu bandajların iyileşme aşamalarını takip edebilme ve doktora bilgi akışı sağlayabilme yetenekleri var.Konuyla ilgili bilgi veren Prof. Marc Clement, akıllı bandaj sayesinde artık yaraların durumunu nano-teknoloji kullanma yöntemiyle belirleyebileceklerini söyledi.Bandajın yaraya dair bilgileri akıllı telefon aracılığı ile doktora aktaracağını da belirten Clement, doktorların da bu uygulama sayesinde yaranın durumunu takip edebileceğini ilaçlarını ve tedavi yöntemini ona göre şekillendirebileceğini söyledi.Akılla bandajların 12 ay içinde kullanıma hazır hale gelip, piyasaya sürüleceği öğrenildi.