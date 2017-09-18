Ameliyatsız Estetik Uygulamalar ile Gelen Güzellik

Ülkemizde saç konusunda birçok farklı sorun yaşayan kişilerin sayısı fazladır. Bu nedenle teknolojik gelişmelerin takip edilmesi ile geliştirilen saç prp yöntemi, saçlardaki kök hücrelerin iyileşmesini hızlandırmaktadır

Ülkemizde saç konusunda birçok farklı sorun yaşayan kişilerin sayısı fazladır. Bu nedenle teknolojik gelişmelerin takip edilmesi ile geliştirilen saç prp yöntemi, saçlardaki kök hücrelerin iyileşmesini hızlandırmaktadır. Platelet Rich Plazma denilen PRP tedavisi, içindeki faktörlere bağlı olarak etkisini artırmaktadır. Bu faktörler de hem dokuların geliştirilmesini hem de hızlı bir şekilde iyileştirilmesini sağlamaktadır.

Doku yenilenmesi yöntemi ile uygulanan saç prp , saç dökülmelerinin azalmasını sağlarken zayıflayan saç köklerini de canlandırmaktadır. Saç sorunu olan hastaların 10cc ölçeğinde alınan kanı, laboratuvar koşullarında ayrıştırılarak kırmızı bir kan elde edilmektedir. Yapılan işlemler sonucunda elde edilen bu kan, bazı özel işlemlerden geçirilerek saçlara uygulanacak PRP tedavisi için gerekli olan plazma hazırlanmaktadır.

Elde edilen bu plazma, saçların dökülmeye başladığı alanlara ya da saç köklerinin zayıfladığı alanlara enjekte edilerek saç prp tedavisi sonuçlandırılır. Ortalama olarak 30 ile 40 dakika arasında süren bu işlem, 3 ile 6 seans arasında sürmektedir. Bu tamamen hastanın durumuna göre değişmektedir. Bu tedavi sonrasında aynı gün hasta normal hayatına dönmektedir. Başarı ile gerçekleştirilen bu işlemlerimiz sonrasında hastalar klinikten son derece memnun bir şekilde ayrılmaktadır.

SOMON DNA İLE GENÇLİĞE VE GÜZELLİĞE DÖNÜŞ

Son dönemlerin en popüler uygulamalarından biri olan somon DNA tedavisi, somon balığı spermlerinden ve saf Hyalüronik asit spermlerinden elde edilmiş olan DNA moleküllerinin cildi gençleştirmek amacı ile kullanılmasıdır. Genel olarak gençlik aşısı olarak da bilinen somon dna fiyatı , hastanın durumuna göre değişebilmektedir. Cildi hızlı bir şekilde canlandıran ve gençleştirme etkisi bulunan somon DNA tedavisi büyük oranda talep edilmektedir.

somon dna fiyatı cilde sağladığı yararlar düşünüldüğünde önemsenmemektedir. Bu uygulamanın en önemli faydası, cildi ekstra nemlendirme özelliğinin olmasıdır. İçerisinde yoğun miktarda bulunan Hyalüronik asit sayesinde nemlendirme özelliği artmaktadır. 4-5 seans süren tedavi süreci, 14 günde 1 olarak uygulanmaktadır.

BURUN DOLGUSU İLE GÜZEL GÜNLER KAPIDA