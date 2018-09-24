Artık anılarınız size zarar veremeyecek

Travmatik anılarla tek başına başa çıkamayan kişiler için Türkiye'de yaklaşık 20 yıldır EMDR tedavi yöntemi uygulanıyor. Türkçe karşılığı, 'Göz hareketleriyle duyarsızlaştırma ve yeniden işleme' olan EMDR, travmatik anıları tespit ederek artık kişiyi rahatsız edemez noktaya getiriyor

Burcu Özkan- Birçok psikolojik hastalığın insanların travmalarından kaynaklandığı biliniyor. Dolayısıyla insan yaşamında anılar son derece önemli. Yaşadığımız süre boyunca içinde bulunduğumuz koşullarda her zaman güzel anılar kazanamıyoruz. Ölüm, ayrılık ve yalnızlık gibi acı veren olaylardan sonra insanların ilk yaptıkları şey istenmeyen anılarla başa çıkmak.

Travmatik anılarla tek başına başa çıkamayan kişiler için Türkiye'de yaklaşık 20 yıldır EMDR tedavi yöntemi uygulanıyor. Türkçe karşılığı, 'Göz hareketleriyle duyarsızlaştırma ve yeniden işleme' olan EMDR, travmatik anıları tespit ederek artık kişiyi rahatsız edemez noktaya getiriyor.

EMDR Terapisti Raziye Özcan, bu terapinin hipnozdan farklı olduğunu belirterek, "Kişi terapi süresince tamamen kendinde oluyor. Sadece belirli ve tekrar eden göz hareketlerine odaklanmasını istiyoruz. Böylelikle önce anıyı buluyoruz sonra da anıyı doğru şekilde işlemeye çalışıyoruz. Bu tedavinin kesin sonuç vermesi çok yüksek olduğu kanıtlanmıştır" dedi.

İlk kez Marmara depreminde kullanıldı

1999 Marmara depremi sonrasında Türkiye'ye gelen yabancı psikyatrların EMDR'yi Türk psikiyatrlara tanıttığını söyleyen EMDR Terapisti Raziye Özcan, "Amerika'da, travma sonrası stres bozukluğu yaşamış, büyük felaketler görmüş, deprem ya da kazalardan sonra travmatik semptomlar gösteren bireyler üzerinde uygulanan EMDR'nin çok yoğun etkili olduğu görülmüş. Artık dünyada bu yöntem tartışılmıyor. Türkiye ilk olarak 1999 yılındaki Marmara Gölcük depreminde tanıştı EMDR terapisi ile. O tarihten bu yana kullanılıyor. Depremin yaralarını sarmak için yurt dışından gelen psikiyatrlar EMDR'yi Türkiye ye getirmiş oldular" şeklinde konuştu.

"EMDR terapisi yaklaşık 30 sene önce Dr. Francine Shapiro tarafından geliştirilmiş olup bu zamana kadar milyonlarca insanın psikolojik problemlerine çözüm sunmuştur ve sunmaya da devam etmektedir" diyen terapist Özcan, "Örneğin kişi 8 yaşında, annesinin rahatsızlığından dolayı yoğun anksiyete atakları yaşamış ve sonrasında bunların üstesinden gelmiştir. Üniversite yıllarında da sevdiği kişi ile birtakım sorunlar yaşadıktan sonra aynı atakların tekrarlamasıyla "terk edilme" kaygısı yaşayıp "ben güvende değilim" olumsuz inancı tetiklenir ve acı yaşamaya başlar. Geçmiş, bu anı ağları bağlantısı üzerinden şimdimizi ve geleceğimizi hayatımız boyunca etkisi altına almaya devam etmektedir. EMDR (Göz Hareketleri İle Duyarsızlaştırma ve Yeniden İşleme) terapisi işte burada devreye girer" diye konuştu.

"EMDR, hafıza silmez"

EMDR terapisti Raziye Özcan tedavi sürecini şu şekilde özetledi: Bireyin odaklanmasını istediğimiz cümleler var, onlara odaklandıktan sonra yaklaşık yarım dakika sürüyor çift yönlü uyarım verişimiz. Yani duyulara hitap edecek uyarımları başlatıyoruz. Bunlar şöyle oluyor: 5 duyu organına hitap edebilecek ama özellikle göz hareketleriyle birey kendindeyken göze uyarımlar yapıyoruz. Mesela 2 parmağı takip etmesini, 'tıp tıp' seslerine odaklanmasını ya da dokunsal olarak belirli bir nesneyi hissetmesini sağlıyoruz. Ardından anılarına ulaşarak fark ettiklerini bizlerle paylaşarak travmaların doğru işlenmesinin yolunu açıyoruz." ifadelerine yer verdi.

Piyasada EMDR'nin hafıza sildiğine yönelik yapılan reklamların doğru olmadığını belirten Özcan, "Anılar silinmiyor. Sadece anıların yaşandığı dönemde, travmatik ve sağlıksız biçimde hafızaya kaydedilen düşünceler günümüze kadar olumsuz etkiler bırakıyor. Biz o travmatik anıya ulaşmasını sağlıyoruz bireyin. Böylelikle anıyı daha sağlıklı biçimde işleyerek uygun yere kaldırmasına neden oluyorz, bu kadar..." dedi.

"Bağımlılık tedavisinde de kullanılıyor"

EMDR'nin her türlü psikolojik hastalıklarda kullanıldığının altını çizen Özcan, "EMDR, alkol, sigara ve uyuşturucu bağımlılığı da olmak üzere tüm hastalıklarda kullanılabiliyor. EMDR terapisi aslında bir tren yolculuğu. Biz de bu yolculukta danışanın yanındayız. Bu trenin içinde özellikle anılar bazında baktığımızda, danışan camdan dışarı bakıyor. Biz onun ne gördüğünü bilmiyoruz. Ama bizimle kendisi paylaşıyor bu süreçte. Ardından yavaş yavaş bazı sindirilmemiş anıların sindirildiğini ve sindirilebildiğini görüyor. Özellikle bağımlılıklarda çocukluk dönemlerine bağlı anılara ulaşılması önem arz edebiliyor. Fakat bağımlılıklarda sonucun sağlıkla tamamlanması için aile bireylerinin desteği çok önemli" diye konuştu.

EMDR, beyine açılan bir pencere sunar

Terapist Raziye Özcan EMDR'nin uygulama sistemini şu şekilde özetledi: EMDR terapisi, bizlere beyine açılan bir pencere sunar. EMDR, olumsuz duygu, bedensel duyum ve inançları içeren sağlıklı şekilde anı ağı içinde işlenmemiş anıları çift yönlü uyarım (göz-ses-dokunma) sistemini kullanarak ele alır. Bu şekilde beynin adaptif bilgi işleme sisteminin harekete geçirilmesi ile eski anılar daha sağlıklı şekilde hazmedilir. İşlevsel olanlar işlevsel olmayanlarla yer değiştirir ve anı artık kişiye zarar veremeyecek şekilde depolanır. Böylece çevremizdekilere ve kendimize daha yararlı şekilde tepkiler vermeye başlarız.