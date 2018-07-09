Aşı karşıtlığı bilimsel verilere dayanmıyor

Aşı karşıtlığı gün geçtikçe ebeveynler arasında yayılıyor. İlk aşı uygulamasından bu yana var olan aşı karşıtları çeşitli nedenlerle kendilerine ve çocuklarına aşı yapılmasına izin vermiyor. Ancak aşı karşıtlığı toplumsal sağlık sorunlarının doğmasına yol açıyor

Şefika Bal- Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Parazitoloji Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi ve Aşı Bilimleri Derneği Başkanı Prof. Dr. Adnan Yüksel Gürüz 'Diplomalı cahiller bilimsel olmayan verilerle halkın kafasını karıştırıyor' dedi. İlk aşı uygulamasından beri psikolojik, politik ve filozofik nedenlerle aşı karşıtlığının ortaya çıkmasından bahseden Prof. Dr. A. Yüksel Gürüz, "Kendilerinin ve çocuklarının vücut bütünlüğü kontrolünün kendi ellerinde olduğunu söyleyerek aşı karşıtlığı yapıyorlar. Yani ilk aşı karşıtlığı bilimsel sebeplerden değil insani hak talebinden doğmuştur" dedi.

Aşıların içerisinde bulunan aliminyum ve civayı tehlikeli gören bireyler bu maddelerin otizm ve alzheimer'a yol açtığı iddialarını ortaya attı. Prof. Dr. Adnan Yüksel Gürüz bu iddiaların bilimsel ancak dayanıksız iddialar olduğunu söyleyerek şunları ekledi, '6 yaşından küçük çocuklarına uygulanan aşıların hiçbirinde civa bileşeni bulunmamaktadır. Erişkin aşılarında bulunup bilimsel araştırmalarla hiçbir yan etkisi olmadığı da gözlenmiştir.'

Dünya'nın % 9'u aliminyumdur

Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Parazitoloji Ana Bilim Dalı öğretim üyesi Prof. Dr. Adnan Yüksel Gürüz, konuyu somut örneklerle destekleyerek aşıların içerisinde bulunan maddelerin zararlı olmadığını açıkladı. Prof. Dr. A. Yüksel Gürüz, 'Somutlamak açısından belirtmek gerekirse 90 gramlık bir ton balığı konservesinde bulunan civa bir doz aşıda bulunan civaya eşittir. Dünya yüzeyinin yaklaşık yüzde 9'u aliminyumdur. Oksijen ve sudan sonra dünyada en çok bulunan elementtir. Dondurma yapımında kullanılan orkide özü, siyah çay, çimen de aliminyum barındır.

Alüminyum tencereler, aliminyum folyo, saklama kapları, bazı meyveler ve sebzeler, bira, şarap, baharatlar, mısır gevreği, süt ürünleri, bebek mamaları ve bal da aliminyum barındırır.

Aşıda bulunan aliminyum miktarı 1 litre çocuk mamasındakine eş değerdir. Yenidoğan bebeklerin ilk 6 aylık aşılarında bulunan aliminyum 4.4 miligramdır. Anne sütüyle beslenenlerde 7 miligram, hazır mama ile beslenenlerde 38 miligram soya ile beslenenlerde ise 117 miligram alüminyumun vücuda girmesi söz konusudur' sözlerini kaydetti.

Diplomalı cahiller

Prof. Dr. Gürüz, 'Örneklerle de görüldüğü üzere hiçbir aşı karşıtlığı bilimsel bir veriye dayanmamakta, sadece kafa karıştırmak ve yarı cahillikten kaynaklanmaktadır. Medya maymunu diplomalı cahiller bilimsel verilerden uzak, dayanaksız bilgilerle halkı yanlış bilgilendirmektedir' diyerek aşı karşıtlarının bilimsellikten uzak olduğunu söyledi.

Prof. Dr. A. Yüksel Gürüz, 'Suriyeli mültecilerin ülkemize kontrolsüz girişiyle birlikte kökü kazınan çocuk felci vakaları yeniden görülmeye başlandı. Yerli vaka bulunmamakla birlikte mülteci çocuklarda çocuk felci rahatsızlığının var olduğunu görüyoruz. Düzensiz göçler sebebiyle toplumsal halk sağlığını tehdit eden vakalara düzenli aşılamalarla önlem getirilmeli' diye konuştu.





Halka yanlış bilgi veriliyor

Medyayı aşı karşıtlarını öne çıkarmak ve halka yanlış bilgileri sunmakla suçlayan Prof. Dr. Gürüz, 'Medya maymunu bir grup bilimsel verilere dayanmadan halkın kafasını karıştırıyor. Medya da bunları öne çıkarmak konusunda nedense baya ilgili. Aşı karşıtı doktorlarla medya önünde karşı karşıya gelmek onların daha değerli hissetmelerine neden oluyor ve bilimsel verilere dayanmadan konuştukları için halkın gözünde biz bilimsel doktorlar daha az anlaşılır kalıyoruz. Türk basınının doğru ile yanlışı ayırması gerek. Hastanelerde basının sorularını yanıtlamak için, halka doğru ve bilimsel bilgiyi anlatmak için bekleyen onlarca hekim var. Toplum sağlığı konusunda bu hekimlerden görüş almak ve halka doğru bilgiyi anlatmak basının görevi. Ancak iletişim fakültelerinden mezun olmayan çekirdekten yetişme bir anlayışla çalışan medya organları bu tür durumlarda ne yazık ki doğru anlayışa varamıyorlar. Bu da yine eğitimsizliğin göstergesi olarak karşımıza çıkıyor' diyerek eleştirisini sundu.

Ege Üniversitesi içinde Aşı Merkezi kurma projeleri olduğundan bahseden Prof. Dr. A. Yüksel Gürüz, '2019 sonuna kadar kurmak istediğimiz büyük bir Aşı Merkezi projemiz var. Ekibimizle birlikte bu projeyi hayata geçirmek için çalışıyoruz. Alt yapılarımızı tamamlama yönünde adımlar atıyoruz' dedi.