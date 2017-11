Ayva, ağrıları azaltıyor!

Aralarında elma ve armutun da bulunduğu “gülgiller” familyasından bir meyve olan ayvanın sağlığa etkileri saymakla bitmiyor

Düşük kalorili bir meyve olan ayvanın yüzde 80’inin sudan oluştuğunu söyleyen Beslenme ve Diyet Uzmanı Ulaş Özdemir “Ayvanın 100 gramında 52-57 kalori bulunur. Ayva, elma ve armuttan fazla polifenolik, antioksidan bileşikler bulundurur ve bu bileşikler diyet lifi, vitamin, mineral açısından sağlık deposudur” dedi.





Ayvayı kabuğuyla yiyin



Ayvayı kabuğuyla yemenin diyet lifi alımını artırdığını söyleyen Anadolu Sağlık Merkezi Beslenme ve Diyet Uzmanı Ulaş Özdemir “Diyet lifi diğer meyvelerde de olduğu gibi kilo kontrolü için önemlidir. Ayva çiğ yendiği gibi pişmiş halde, reçel, marmelat, ayva suyu, çayı şeklinde de tüketilebilir. Meyvenin etli kısmında kateşin epikateşin denilen ayvaya buruk tadını veren tanenler bulunur. Bu bileşenler kolonda kansere sebep olan toksinleri ve kimyasalları bağlayarak ve mukozayı koruyarak özellikle kolon kanseri gibi bağırsak hastalıklarına karşı koruyucu rol oynar” dedi. Özdemir, ayvanın sindirim sistemi hastalıklarında, ishal, mide ağrıları ve bulantılarında da olumlu etkileri olduğunu belirterek, “Ayva suyunun gastrik ülserlerde yardımcı olduğu ve gastrointestinal sistemi rahatlattığı da biliniyor” diye konuştu.





Kötü kolesterolden, stresten korur



Ayvanın C vitamini bakımından oldukça zengin olduğunu vurgulayan Beslenme ve Diyet Uzmanı Ulaş Özdemir, “100 gram ayvada günlük ihtiyacın yüzde 25’ini karşılayacak kadar C vitamini bulunur. C vitamini açısından zengin meyveler ve sebzeler vücudumuzdaki zararlı serbest radikalleri azaltmaya yardımcıdır ve strese karşı koruyarak vücudumuzun zayıf düşmesini önler. Ayrıca bu özelliği ile ayva bağışıklığı güçlendirir, mikroplar ve virüslerden koruyarak hastalıklara karşı koruyucu rol üstlenir” dedi. Özdemir, ayvanın kötü kolesterol olarak bilinen LDL kolesterolün ve kan basıncının dengede kalmasına destek olduğunu söyleyerek, damar tıkanıklığı, kalp krizleri gibi koroner kalp hastalıklarına karşı da koruyucu olduğunu dile getirdi.





Böbrek taşı oluşumuna karşı



Ayva gibi potasyum bakımından zengin gıdaların tüketilmesinin kan basıncı seviyesinin kontrol altında tutulmasını sağladığını belirten Anadolu Sağlık Merkezi Beslenme ve Diyet Uzmanı Ulaş Özdemir, “Ayvanın potasyum içeriği böbrek sağlığının korunmasında da ön plana çıkıyor. Yapılan araştırmalar yeterince potasyum tüketmenin böbrek taşı oluşma riskini önemli oranda azalttığını ortaya koyuyor” açıklamasında bulundu.





Ayva ağrıları azaltır, öksürüğe iyi gelir



Ayvayı direkt olduğu gibi dilimlenmiş halde ağrıyan eklemlere, yaralara, şişiklere, göğüs ucu ağrılarına sürerek ağrının hafifletilebildiğini söyleyen Ulaş Özdemir “Ayva çayı veya ayva suyu cilt yaralarının, akne ve lekelerin tedavisinde yardımcı olur. Serbest radikalleri azalttığından dolayı daha sağlıklı ve genç bir görünüş sağlamada rol oynar. Göz ağrılarında gözlerin üstüne ince ayva dilimleri koyarak 10 dakika bekletilebilir, ayva çayı ile sıcak uygulanabilir. Ayva suyu veya ayva çayı öksürüğe iyi gelir, bağışıklık sistemini destekler. Grip, nezle gibi hastalıklarda tedavi amacıyla kullanılabilir” dedi.