"Basit hedefler, depresyondan korur"

Ege Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi (EGESEM) tarafından “Toplumsal Farkındalık ve Bilinçlendirme Etkinlikleri” kapsamında "İnsan Bedeninde Ruhsal Gücün Keşfi" konulu bir konferans düzenlendi. EGESEM Eğitim Salonu’nda gerçekleştirilen ve Hemşirelik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ayşegül Bilge’nin konuşmacı olarak yer aldığı etkinliğe EGESEM Müdür Vekili Doç. Dr. Arife Karadağ’ın yanı sıra akademisyenler ve öğrenciler katıldı

Konferansta konuşan Prof. Dr. Ayşegül Bilge, “Hayatınızda bir şeyler ters gidiyorsa siz tam tersini düşünün. U dönüşü yapın. Çünkü daha sonra dönemediğiniz şeyler olabilir. Hedeflerinizi belirleyin. Hedefsiz vücut intihar eder. Büyük hedefler koymanıza gerek yok. Mesela ‘ben akşama şunu pişireceğim’ diye kendinize hedef koyun. Basit hedefler depresyondan ve intihardan korur. Kendimizdeki değişiklikleri fark etmek ve bunları geliştirebilmek için öncelikle kendimizi keşfetmemiz gerekiyor” dedi.

Gerçekleştirdiği konferanstan dolayı Prof. Dr. Ayşegül Bilge’ye teşekkür eden Doç. Dr. Arife Karadağ, etkinlik sonunda Prof. Dr. Bilge’ye çiçek takdim etti. Doç. Dr. Karadağ, “Toplumsal farkındalık ve bilinçlendirme etkinliklerimiz kesintisiz şekilde devam edecek” diye konuştu.