Bebeğini 45 gün sonra ilk kez kucakladı!

Erken doğup anne kucağından önce kuvözle tanışan aceleci bebeklerle anneleri arasında duygusal bağın kurulması amacıyla İzmir'deki Kent Hastanesi'nde başlatılan 'kanguru bakımı' uygulaması, Işıl bebek ile doktor annesi Gülnur Şenyağcı'yı buluşturdu. 45 gündür kuvözde yatan bebeğini ilk kez kucaklayıp kokusunu hisseden anne Şenyağcı, "Bu anın mutluluğunu anlatmaya kelimeler yetmez. Teni tenime değdi, kalp atışlarını duydum, o an muhteşemdi" dedi

Manisa'nın Turgutlu Devlet Hastanesi'nde Mikrobiyoloji Uzmanı olarak çalışan Dr. Gülnur Özyağcı (38) ile eczacı Bahadır Özyağcı'nın (39) ilk çocukları Ceren Işıl geçen 28 Temmuz'da İzmir Kent Hastanesi'nde dünyaya geldi. 30 haftalık, 1270 gram ağrlığında, 39 santimetre boyunda doğan Işıl bebek, Yenidoğan Yoğun Bakım Servisi'nde kuvöze alındı. Bebeğini her gün ziyaret edip sadece kuvözün dışından seyreden anne Şenyağcı, doğum yaptığı hastanede başlatılan kanguru bakımı uygulamasıyla taburcu edilmeden önce her gün kısa sürelerle de olsa bebeğini bağrına basmanın, öpüp koklamanın mutluluğunu yaşıyor.



TEN TENE TEMAS SAĞLANIYOR



Hastanenin Yenidoğan Yoğun Bakım Servisi Sorumlu Hemşiresi Havva Gökduman, annelere büyük mutluluk yaşatan uygulamayı anlattı. Gökduman, "Kanguru bakımı annenin göğsüne bebeğinin yatırılılarak ten tene temaslarının sağlanmasıdır. Bu yöntem, prematüre bebeğin dış ortama uyumunu kolaylaştırıp, sakinleşmesini ve anne-bebek arasındaki duygusal bağın kurulmasını sağlıyor" dedi.



MUTLULUKLARI GÖRÜLMEYE DEĞER



Hastanenin Yenidoğan Yoğun Bakım Servisi Sorumlusu Uzm. Dr. Cengiz Öztürk de, Işıl bebeğin sağlık durumunun iyi olduğunu belirterek, “Işıl bebek anne sütüyle besleniyor, yavaş yavaş kilo alıyor. Kilosu 1810 gram, boyu 43 santimetre oldu. 2 kiloya ulaştığında taburcu edeceğiz. Bu süreçte de pek çok olumlu sonuçları olan 'kanguru bakımı' uygulamasıyla annesinin bebeğini kucaklamasını sağlıyoruz. Mutlulukları görülmeye değer" diye konuştu.



O BULUŞMA ANI TARİF EDİLEMEZ



Öte yandan erken doğan bebeğinin kuvöze konulmasının ardından büyük üzüntü ve endişe yaşadığını belirten anne Gülnur Özyağcı duygularını şöyle dile getirdi:



"Her gün ağlıyordum. Onu kuvözde bırakıp gitmek beni kahrediyordu. Geçtiğimiz bayramda kuvözün içinden sevmemize izin verdiler, bayram sevinci yaşattılar bize. Ama bu buluşmada, onun teninin tenime değdiği an kalbim duracak gibi oldu. Kalp atışlarını duydum, kokusunu içime çektim. Tarifsiz bir duygu, tarifsiz bir mutluluk. Bu uygulama bebekler için de iyi, duygusal açıdan kendilerini yalnız hissetmelerini engeller bence. Anne sıcaklığını hissederler. Anneler için de çok önemli. Yalnız kalıyoruz, onu orada görmek çok üzücü bir şey. Dokunarak bile en azından yayındayım diyebiliyorsunuz, sadece bunu yapabiliyorsunuz. Bebeğimi kucaklamak var ya dünyada bundan daha güzel bir şey yok."



KANGURU BAKIMININ YARARLARI



Yenidoğan Yoğun Bakım Servisi Sorumlu Hemşiresi Havva Gökduman, servisteki tüm hemşirelerin eğitimini aldığı kanguru bakımı uygulamasının diğer yararlarını şöyle sıraladı:



"Yapılan çalışmalarda kanguru bakımı alan bebeklerin yaşam bulgularının daha stabil olduğu, büyüme hızlarının olumlu yönde etkilediği, enfeksiyonların daha az görüldüğü, ölüm oranını azalttığı ve bebeklerin hastaneden daha erken taburcu oldukları kanıtlanmıştır. Ayrıca bebeklerine, kanguru bakımı uygulayan annelerin daha uzun emzirdikleri, daha az stresli oldukları ve daha rahat oldukları görülmüştür. Kanguru bakımı ile ailelerin bebekleri ile ilgili anksiyete ve korkularının azalması, bebeklerin yoğun bakım stresinin azalması ve anne - bebek bağlılığının sürmesi amaçlanmaktadır. Solunum sıkıntısı olmayan prematüre bebekler her gün belli saatte annelerinin kucaklarına veriliyor. Bebekler annelerinin göğsüne çıplak yatırılarak ten teması sağlanıyor. Bu uygulama anneler tarafından büyük memnuniyetle karşılandı."