Bebeğin, sağlıklı bir birey olarak yetişmesi için 2 yaşına kadar emzirilmesi gerekiyor. Ancak yanlış bir teknikle emzirilen bebeğin gelişiminde sorun yaşanabilir. Bunu önlemek için, bebek her öğünde tek göğüste emzirilmeli ve sütü tamamen almalı

Anne sütü; bebeğin ilk gıdası, ilk aşısı ve annesi ile kurduğu ilk temastır. Anne ve bebek arasında hayat boyu devam edecek biyolojik ve duygusal bağın temelini oluşturur. Yeni doğan bebeklerin doğumdan yarım saat sonra hemen emzirilmeye başlanması ve ilk altı ay sadece anne sütü verilmesi çok önemli. Emzirmenin 2 yaşına kadar devam etmesi de büyük önem taşıyor. Emzirmenin sadece bebeğe değil, anne sağlığına da sayısız faydası bulunuyor. Uz. Dr. Dicle Çelik, anne sütünün ve emzirmenin önemi hakkında bilgi verdi:



Göğüsteki süt bitirilmeli



Anne sütü ile beslenme her bebeğin en doğal hakkıdır. Doğumdan sonra anne ve bebeğin sağlık durumu iyiyse, bebeklerin ilk yarım saat ya da en geç bir saat içerisinde mutlaka emzirilmesi gerekir. İlk saatler, halk arasında 'ilk ağız' olarak da bilinen kolostrum sütünün alımı açısından çok önemlidir. İlk ağız sütü yani kolostrum, bebeğin bağışıklık sistemini güçlendirmekte, özellikle prebiyotik ve probiyotik açısından bağırsaklarda iyi bakterinin oluşmasını sağlamaktadır. Özellikle bebekleri alerjiden, astımdan ve alerjik bronşit gibi birçok hastalıktan korur.

Bebeğe her beslenmede yani her öğünde öncelikle bir göğüs verilmelidir. Bebek bu göğüsteki sütü tamamen almalıdır. Emzirmenin sonlarına doğru, yağdan ve kaloriden zengin sütü alarak doyacaktır. Bu nedenle her öğünde bir göğsü bitirmek oldukça önemlidir. Bazen bebek, ilk beş dakika içerisinde kaloriden zengin, yağlı sütü alır. Bazen de 15-20 dakika ya da yarım saatin sonunda kaloriden zengin sütü alabilir. Eğer bir öğünde her iki göğüs de verilirse, bebek sadece ön sütü alabilir ve kaloriden zengin yağlı sütü almayacağı için kilo alımında sorun yaşanabilir.



Vücut dilini takip edin



Yanlış emzirme teknikleri sadece bebek değil, annelerde de birtakım sorunlara neden olabilir. Mastit, annelerin sık yaşadığı problemler arasında yer alır. Mastit gelişmesi sonucu, anne göğsünde ağrılı bölgeler oluşabilir ve ateşi çıkabilir. Böyle bir durumla karşılaşıldığında eğer annenin çok ihtiyacı olursa doktor önerisiyle ağrı kesici kullanılabilir. Aynı zamanda mastitli memenin boşaltılması çok önemlidir. Mastit, doğru tedavi ile kısa sürede atlatılır ve anne, bebeğini sağlıklı bir şekilde emzirmeye devam edebilir. Bebeğin vücut dilinin takip edilmesi çok önemlidir. Özellikle bebek ayaklarını karnına doğru çekiyor ve pedal çevirir tarzda ayaklarını çeviriyorsa, yüzünde kızarıklık varsa, bağırıyor veya ağlıyorsa, gaz ya da kolik sancısı yaşıyor olabilir. Bu dönemde bebeği rahatlatmak açısından sessiz bir ortama almak, sakin konuşmak, ışıkları kapatmak, karnına ve ayaklarına masaj yapmak, alışkın olduğu müziği dinletmek çok iyi olacaktır.





Emzirme sırasında bunlara dikkat edin



Anne rahat bir pozisyonda oturmalı, sırt ve bel rahat bir yastıkla desteklenmelidir.

Anne, bebeği emzireceği kolunun altına bir yastık alarak emzirme süresince kolunu havada tutmaktan kaçınmalıdır.

Bebek emzirilirken anneye yakın tutulmalıdır. Bebek; kolun iç yüzeyine, baş dirsek boşluğuna gelecek şekilde yerleştirilmelidir. Ardından sırtı boyunca popoya kadar el ile desteklenmelidir.

Bebeğin vücudu tamamen anneye dönük, karın karına olmalıdır. Emzirme esnasında baş ve vücudunun aynı düzlemde olmasına dikkat edilmelidir.Bebek eğer yanlış pozisyonda tutuluyorsa, emerken vücudu dışarıya dönükse boynu yamuk emmek zorunda kalır. Bu durumda bebek boynu kısa sürede ağrıyacağı için emzirmeyi daha kısa sürede bırakacaktır.

Bebek emerken dudakları dışarıya dönük olmalıdır ve emenin kahverengi kısmının hepsini ağzına almalıdır.

Emerken yanaklarındaki bombeliği korumalı ve çenesi memeye değmelidir.

Emerken yutkunma sesi haricinde bir ses çıkıyorsa, yanaklarında çukur oluşuyorsa, çenesi memeye değmiyorsa yanlış emdiğinin belirtisidir.Bebek sadece meme ucunu emerse, meme ucunu sert damağıyla ezeceği için anne memesinde çatlaklara sebep olabilir. Bu durumda, bebek hem sütü boşaltamayacak, hem de anne için ağrılı bir emzirmeye neden olacaktır.



Yuvarlak hareketlerle masaj



Anne, emzirme öncesi göğsünde dolgunluk ve sertlik olup olmadığını kontrol etmelidir. Eğer ele sert alanlar gelirse sıcak uygulama yapılabilir. Örneğin, duşa girilebilir veya havlu ısıtılıp üstüne konulabilir.

Sıcak uygulama yapıldıktan sonra bebek emzirilir ya da sağılır. Göğüs boşaltıldıktan sonra ise soğuğa yakın bir uygulama yapılır ve ödem alınır.

Annenin el ile göğsü boşaltması gerekirse eller iyice yıkandıktan sonra göğsü içeriye doğru bastırıp bırakılır ya da dört parmak alttan, başparmak üstten C pozisyonunda arkaya bastırıp bırakılarak arada sıvazlanmalıdır.

Bebek emerken ya da sağarken, arada yuvarlak hareketlerle masaj yapılmalıdır. Bu, sütün akışını kolaylaştırır.