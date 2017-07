Cilt kanseri gençlerde artış gösteriyor

Yaz aylarında güneşten doğru bir biçimde korunma sağlanamazsa cilt lekelerinden kırışıklara, en önemlisi ise ölümcül bir cilt kanseri türü olan malign melanoma kadar sonuçları olabiliyor. Doç. Dr. Afşar, ileri yaşlarda görülen cilt kanserinin gençlerde de artış gösterdiğini söyledi

Malign melanom ile melanom dışı cilt kanserlerinin görülme sıklığı son 30 yıldır dünyada ve ülkemizde hızla artıyor. Bunun en önemli nedeni ise güneşin zararlı ışınlarından yeterince korunmamak. Acıbadem Bakırköy Hastanesi Tıbbi Onkoloji Uzmanı Doç. Dr. Çiğdem Usul Afşar, daha önce çok ileri yaşlarda ortaya çıkan cilt kanserinin artık gençlerde bile görülmeye başlandığı uyarısında bulunarak, "Güneş ışınlarının yeryüzüne en dik geldiği 10.00-16.00 saatleri arasında şezlongda güneşlenmeleri, yine en riskli saatlerde suda veya kumsalda spor yapmaları ve solaryum kullanmaları nedeniyle cilt kanseri artık gençleri de tehdit ediyor" diyor. Tıbbi Onkoloji Uzmanı Doç. Dr. Çiğdem Usul Afşar cilt kanserinden korunmanın yolarını anlattı, önerilerde bulundu.



1. Bu saatler arasında dışarıya çıkmayın



Zararlı UV ışınları, 10:00-16:00 saatleri arasında en yüksek seviyede oluyor. Dolayısıyla bu saatlerde dışarıya çıkmayın, eğer çıkmanız gerekiyorsa güneşten koruyucu şapka ile gözlük kullanmayı ve açık renk kıyafetler kullanmayı ihmal etmeyin. Özellikle bahar ve yaz aylarında UV ışınları daha şiddetli oluyor, bulutlu bir günde bile zararlı güneş ışınlarına maruz kalınabiliyor. Bu nedenle bulutlu günlerde de aynı şekilde korunmaya özen gösterin.



2. Güneş kremi hem UVA hem UVB ışınlarından korusun



Son yıllarda yapılan çalışmalarda; UVB ışınlarının derinin yüzeyine yakın hücrelerde hasar yaptığı, UVA ışınlarının da derinin daha alt katmanlarına ulaşarak, cilt kanseri gelişiminde rolü olduğu gösterilmiş. Bu nedenle güneşten koruyucu kreminizi seçerken hem UVA hem UVB ışınlarını filtre eden ürünleri tercih edin.



3. Koruma faktörü en az yüzde 30 olmalı



Koruyucu ürünün güneşten koruma faktörünün (SPF) en az yüzde 30 ve üzeri olmasına dikkat edin. Açık tenli, renkli gözlü, sarışın veya kızıl-çilli deri yapısına sahipseniz daha yüksek koruma faktörlü koruyucular kullanmanızda fayda var.



4. Güneş kremini en az 30 dakika önce sürün



Güneşten korunmak isterken en sık yaptığımız hatalardan biri, güneş kremini sokağa çıkmadan hemen önce sürmek oluyor. Tıbbi Onkoloji Uzmanı Doç. Dr. Çiğdem Usul Afşar zararlı UV ışınlarından koruyan güneş koruyucu kreminizi güneş ışığına maruz kalmadan en az 30 dakika önce sürmeniz gerektiğine dikkat çekerek, "Bunun nedeni ise kremin ciltten emilip koruyucu özelliğinin başlamasına kadar ortalama olarak bu kadar süreye ihtiyaç duyması" diyor.



5. En az bir avuç dolusu olsun



Güneşten koruyucu kremin etkili olabilmesinde dikkat etmeniz gereken bir başka önemli nokta da; kremi cildinize yeterli miktarda sürmek. Açıkta kalan bölgelerinize en az bir avuç dolusu güneş kremi yedirmeye özen gösterin.



6. Her 2 saatte bir tekrarlayın



Güneş koruyucu ürünlerin etkisi ortalama 2 saat sürüyor. Dolayısıyla dışarıda kaldığınız süre boyunca kremi vücudunuza her 2 saatte bir sürmeyi ihmal etmeyin. Güneş kreminin suya dayanıklı olması, su geçirmez anlamına gelmiyor. Havuz veya denizden çıkıp kurulanınca veya aşırı terleyince güneşten koruyucu kreminizi tekrar uygulayın.



7. Gölgeye güvenmeyin



Havuz ve deniz kenarında saatlerce güneş ışığına direkt maruz kalmamaya dikkat edin. "Gölgede durmak da yeterli değildir" uyarısında bulunan Doç. Dr. Çiğdem Usul Afşar sözlerine şöyle devam ediyor: Plajda gölge altında otursanız bile zararlı güneş ışınları kumlardan, deniz veya havuzda sudan yansıyarak cilde zarar verebiliyor. Hatta kapalı havalarda bile zararlı ultraviyole ışınları ciltte hasar oluşturabiliyor. Dolayısıyla açıkta kalan bölgelerinize bu durumlarda da güneşten koruyucu ürününüzü önerildiği şekilde kullanmayı ihmal etmeyin.



8. Evde de korunmaya devam edin



Ultaviyole ışınları perde, pencere ve araba camından da girme özelliğine sahipler. Araba kullanırken de, evde de güneş ışınlarının bir kısmını cam tutabiliyor. Cam UVA ışınlarını geçiriyor, UVB ışınlarını ise süzüyor. Yani daha az olmakla birlikte evde ve araba kullanırken de risk devam ediyor. Bu nedenle evde ve arabada da korunmaya özen gösterin.