Merkezi Almanya olan ve ülkemiz pazarında çok önemli bir noktada bulunan LR firması, özellikle kozmetik alanında çok başarılı işlere imza atıyor. Her bir ürününün en etkili çözümlerden yapılması, %90 oranında bitkisel formüller kullanmaları, kimyasallara gerek kalmadığı sürece başvurulmaması, gerekli besin takviyeleri ile destek verilmesi, giyim ve bakım ürünleri alanında öncü bir kuruluş olarak yoluna istikrarlı bir şekilde devam etmesi, bu firmanın ne kadar değerli iş yaptığını gösteriyor. LR ürünleri son derece sağlıklı bir yapıya sahip olup, birçok testlere tabii tutuluyor. Test aşamaları geçilmeden, gerekli yerlerden belgeler alınmadan, istenilen onaylar verilmeden satışa sunulmamaktadır. Bu sayede oldukça güvenilir bir firma oldukları göze çarpmaktadır.





LR ürünleri birçok farklı yapıya sahiptir. Laboratuvar testleri sonucunda sağlık kuruluşlarınca onaylanan bu ürünlerin tamamına yakını bitkisel yollarla yapılmaya çalışılıyor. Cilt bakım adına her türlü ürünün LR katalog içerisinde bulunduran bu firma birçok kullanıcısına doğal yollar ile bakım yapma imkanı tanıyor. Bu sayede en çok tercih edilenler listesine girmiş oluyor. Çoğu ürününde Aloe Vera kullanması da en çok göze çarpan nitelik oluyor.





LR firması kullanıcılarına doğal yollarla birçok konuda kolaylık sağlıyor. Bu özelliği ile dünyada en çok tercih edilenlerden biri haline geliyor. Birçok ürününde çöl zambağı olan Aloe Vera kullanıyor. Bu bitkinin çok fazla yarara sahip olması, son derece kaliteli olması onlara çok güzel bir malzeme çıkarıyor. Ayrıca Aloe Vera içeren içecekler de LR firması tarafın yapılıyor. Bu içeceklerde Aloe Vera Barbadennis Miller’in yaprakları kullanılmaktadır. LR Aloe Vera içecek ile son zamanlarda en çok ses getiren bir ürün yapmış oluyor. Almanya’da işlenen bu ürün ballı ve şeftalili olarak satılmaktadır ancak şeftalili olanı Türkiye pazarında ne yazık ki yer almamaktadır.





Aloe Vera içeceği sadece Almanya’da işlenerek yapılmaktadır. Yaprakların jelleri kullanılarak hazırlanmakta ve yüksek oranda Aloe Vera içermektedir. Koruyucu özellikte üretim yapılmaktadır ve IASC gibi daha birçok kurum tarafından sertifikalandırılmıştır. Bu sayede son derece güvenilir olduğu anlaşılmaktadır. Gıda boyası içermeyen bir ürün olarak kullanıcılar tarafından tercih edilmektedir. LR firması aynı zamanda saç dökülmelerine karşı da ürün geliştirmektedir. Laboratuvar testleri sonucu işe yaradığı kanıtlanan ürünlerden biri de L Recapin olmaktadır. Bu ürün saç dökülmelerine karşı son derece etkilidir.



