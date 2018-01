Çocuğunuz yemek yemiyorsa

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Mine Erten Okumuş, çocukların yemek yememesinden şikayet eden ebeveynler için yaptığı açıklamada, "1- 5 yaş arası çocuklarda yiyecekleri reddetme veya zorla yeme sıkça görülen bir sorundur. Bu çocukların yemek yememe şikayetiyle doktora başvurulduğunda yapılan fizik muayeneleri sonucunda çoğu normal boy ve kiloya sahiptir. Bu durum aslında normal kişilik gelişiminin göstergesidir ve çocuğun bağımsızlığının başlangıcıdır" dedi

Medicana Kadıköy Hastanesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Mine Erten Okumuş çocuklara yemek yeme alışkanlığı kazandırmak için anne ve babalara düşen görevler hakkında bilgi verdi. Çocuklarda çok sık görülen iştahsızlık probleminin anne ve babanın hayatlarını kabusa çevirdiğini söyleyen Dr. Okumuş, "Çocuk doktorlarına başvuru yapan hastaların yüzde 40'ı çocuğunun yemek yememesinden şikayet eder. Öncelikle iştahsızlığın organik bir sebebi olmadığı araştırılmalıdır. İştahsızlığı değerlendirirken iyi bir öykü ve fizik muayene şarttır. Çocuğun kronik bir hastalığı olup olmadığı araştırılmalıdır. Çocuğun kilo ve boyunun normal büyüme eğrilerinde olması bizim için önemlidir. İzlem sırasında büyüme eğrilerinde düşme ileri inceleme gerektirir" diye konuştu.





"ÇOCUĞUNUZ YEMEK YEMİYORSA BAĞIMSIZLIĞINI İLAN ETMİŞTİR"



Normal boy ve kiloya sahip olan çocuğun yemek yememesinin bağımsızlığının başlangıcı olduğunu belirten Dr. Okumuş, "1- 5 yaş arası çocuklarda yiyecekleri reddetme veya zorla yeme sıkça görülen bir sorundur. Bu çocukların yemek yememe şikayetiyle doktora başvurulduğunda yapılan fizik muayeneleri sonucunda çoğu normal boy ve kiloya sahiptir. Bu durum aslında normal kişilik gelişiminin göstergesidir ve çocuğun bağımsızlığının başlangıcıdır. Çocuğun boy ve kilo gelişimi yeterli ise çocuk kendine yetecek kadar yemek yiyordur ama ebeveynin istediği kadar yemiyordur, problem bu noktada başlar. Mutsuz anne ve baba çocuğunu da mutsuz eder ve her öğün evde kabusa dönüşür" diye konuştu.





YEMEK YEMEYEN ÇOCUKLARA NASIL YAKLAŞILMALI?





Çocuğu yemek yemeyen anne ve babaların ona nasıl davranması gerektiğine dair tavsiyeler de veren Dr. Okumuş, şöyle dedi:



"Anne ve baba kaygılandığını asla belli etmemeli. Olabildikleri kadar sakin olmalılar. Çocukla yemek yedirme konusunda inatlaşma yapılmamalı. Yemek öğünleri her gün aynı saatte olmalı ve 1 öğün ortalama yarım saati geçmemeli.



Gün içinde çocuğa atıştırmalık verilmemeli. Yemeklerin dış görüntüsü çocuk için zevkli ve eğlenceli olmalı. Yemeğe tüm aile birlikte oturmalı. Çocuğun kendi yemeğini kendi yemesine izin verilmeli.Çocuk yemeğini bitirdiğinde güzel sözler söylenmeli, ödül olarak asla bir yitecek veya oyuncak sözü verilmemeli.Çocukla birlikte oyun oynamak parka gitmek gibi ödüller verilebilir.





"YEMEK ÖNCESİ İŞTAH KESİCİ YİYECEK, İÇECEK VERMEYİN"



Çikolata, şekerleme, gofret gibi yiyecekler ve hazır meyve suyu gibi içecekler çocuğun iştahını keser. Yemek saatine yakın bu tip gıdalardan uzak durulmalı. Ara öğünlerdeki yiyecekleri seçerken sağlıklı olmalarına dikkat edilmeli. Çocuk önüne konan yiyeceği bitirmiyorsa ısrarcı olunmaması, çocuğun acıkması için fırsat verilmesi bir dahaki öğünde daha iştahlı olmasını sağlayacaktır.Unutulmamalıdır ki her insan gibi çocuklar da acıktıklarında yemek yerler.Yemek yesin diye televizyon, ipad gibi görsel uyaranlardan yararlanılmamalı.



Sevmediği gıdayı farklı bir şekilde sunabiliriz örneğin yumurta sevmeyen çocuğa krep yapılabilir. Ispanak yemeyen çocuğa da krep arasına ıspanak konabilir veya ıspanaklı börek verilebilir. Pırasalı börek, havuçlu kek, ıspanaklı keke gibi çocuğun damak tadına uygun gıdalar ile sebzeyi sevdirebiliriz."