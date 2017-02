Daha önce yok olan ilaçlar, zamdan sonra depoya girdi!

Türkiye'de, daha önce depolarda olmadığı gerekçesiyle tüm eczane lerde bulunmayan ilaç ların, zam beklentisinin oluştuğu 20 Şubat'tan sonra depolara gelmeye başladığı belirtildi.



HAYRET VERİCİ BİR OLAY



DEVLET, ECZACILARI ZARAR ETTİREREK TASARRUF ETMEYE ÇALIŞMAMALI



YENİ FİYAT UYGULANMASINDA 45 GÜN BEKLENMEYECEK

Tüm Eczacı İşverenler Sendikası (TEİS) Genel Başkanı Eczacı Nurten Saydan, geçtiğimiz aylarda piyasada bulunmayan ilaçların en büyük nedeninin, ilaç firmaları ve ecza depolarının fiyat artışının yürürlüğe gireceği tarihe endeksli olarak üretim ve sevkiyat planlaması yapmasından kaynaklandığının belirtildiğini hatırlattı.TEİS Genel Başkanı Nurten Saydan yaptığı açıklamada, "Bugün 29989 sayılı Resmi Gazete'de yayınlanan, Beşeri Tıbbi Ürünlerin Fiyatlandırılmasına Dair Kararda, fiyat değerlendirme komisyonu her yılın ilk 45 günü içerisinde toplanarak beşeri tıbbi ürünlerin fiyatlandırmasında kullanılacak 1 Avro değerini ilan edeceğini ,fiyat artışının da 5 gün sonra yürürlüğe gireceğini, bundan dolayı da artık ilaçların eczaneye kesintisiz olarak gelmesini beklediklerini ifade etti" dedi. Bu durumun depo ve firmalarda ilaçların stoklarda bekletilmesinin önüne geçeceğini belirten Saydan, şunları kaydetti:"Özellikle 2016 yılının son ayından beri piyasada bulunmayan ilaçlar, Şubat'ın 20'sinden sonra aniden depolarda bulunmaya başlandı. Dolayısıyla da ilaçlar eczanelerimize gelmeye başladı. Bu, hayret verici bir olaydır. Daha önce vatandaşlar her gün eczanelerimize geldiklerinde yaşadıkları sorun yüzünden eczanelerimiz suçlandı. Ama sorunun kaynağının eczanelerimiz olmadığını defalarca söyledik. Şimdi aniden depolarda bulunmaya başlayan ilaçlar da bu durumu kanıtlar niteliktedir" dedi.Nurten Saydan, eczanelerin her zaman kolaylıkla töhmet altında bırakıldığını belirtirken, "Bırakın stok yapmaya müsait sermayeye sahip olmasını, neredeyse yüzde 95’inin kredi ve borç sarmalında olduğu göz önünde bulundurulursa, böyle bir ithamın yersiz ve mesnetsiz olduğu açıktır. Fiyat Kararnamesinde, ilaç fiyat düşüşlerinden oluşan zararımızın telafisi için hala herhangi bir yaptırım düzenlenmemiş olmasına da bir anlam veremiyoruz. İlaç fiyatı düşen firmaya 45 gün boyunca eczacıya pahalı fiyattan ilaç satmasına imkan tanıyan düzenlemede ısrarın sebebi anlaşılabilir değildir. Devlet, eczacıları zarar ettirerek tasarruf etmeye çalışmamalı, tasarrufu kaynağından yani ilaç firmaları üzerinden etmelidir" dedi.Saydan, Beşeri Tıbbi Ürünlerin Fiyatlandırılmasına Dair Kararla ilgili olarak, 7. maddenin 3. fıkrasında yer alan, 'Avro değeri bir önceki yıla göre arttıysa, komisyon kararının ilanından itibaren 5 gün sonra, düştüyse komisyon kararının ilanından itibaren 45 gün sonra yürürlüğü girecek' maddesini değerlendirerek, şunları kaydetti:"Yani, artış gösteren Avro değerinden sonra, yeni fiyatın uygulanması için daha önceki yıllarda olduğu gibi 45 gün beklenmeyecek, hemen yürürlüğe girecek. Bu uygulamanın da ilaç eczaneye gelirken yapılan stokçuluğun önüne geçeceğini umuyoruz. Diğer taraftan fiyat düşüşlerinde eczanelerimizin stoklarında oluşan zararın telafisi için de firmalara eczane zararlarını karşılanması yönünde yaptırım uygulanmasını sağlayacak düzenleme yapılmasını da 13 yıldır beklediğimizi yetkililere bir kez daha hatırlatmak istiyoruz. Eczacılar zarar ettirilerek tasarruf adil değil, sürdürülebilir değil" dedi.