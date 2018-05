DEÜ’den hayat kurtaran buluş

DEÜ Kalp ve Damar Cerrahisi Bölümü girişimci akademisyeni Prof. Dr. Erdem Silistreli tarafından geliştirilen ‘Taşınabilir Kalp Pompası’nın ticarileştirilmesi amacıyla, DEÜ ve Alvimedica Tıbbi Ürünler A.Ş. arasında patent lisanslama protokolü imzalandı

Gamze Geçer- Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ) Kalp ve Damar Cerrahisi Bölümü girişimci akademisyeni Prof. Dr. Erdem Silistreli tarafından geliştirilen “Taşınabilir Kan Pompası”nın ticarileştirilmesi için DEÜ ve Alvimedica Tıbbi Ürünler A.Ş arasında patent lisanslaması ön protokolü imzalandı. DEÜ Rektörlüğü’nde yapılan imza törenine, DEÜ Rektör Vekili Prof. Dr. Erdal Çelik, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Banu Esra Aslanertik ve buluş sahibi DEÜ Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Erdem Silistreli ile Alvimedica Tıbbi Ürünler A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Leyla Alaton ve Genel Müdür İsmail Tuna katıldı.

Ticarileşmesi için çalışacağız

Protokol töreninde konuşan DEÜ Rektör Vekili Prof. Dr. Çelik, imzalanan protokolle üniversite olarak sağlığa olan bilimsel bakışlarını göstermiş olduklarını belirterek, ‘Ülkemiz adına bir şeyler yapma hedefindeyiz. Ancak özel bir sektör ve üniversite girişimleri burada çok daha stratejik bir role sahip. Geleceğe dair yeni bir vizyon ortaya koyuyor. Karşılıklı kazan kazan imkanı sağlanıyor. İnsan sağlığına yapılan her yatırım olumlu sonuca varıyor. Erdem Silistreli hocamız tarafından yapılan ürünün önümüzdeki dönemde ticarileşmesi için gayret sarf edeceğiz. Geliştirilecek ürün alanında önemli bir stratejik öneme sahip olacak. Ürün, sağlık alanında ülkemizin dışa bağımlılığını azaltacaktır. Gelecek Endüstri ile birlikte toplum 4.0 ile devam edecek bir çağdayız. Buna bu çalışmalarla başlamak önemli bir kazanım olacaktır. Satılacak her cihazın ülkemizin cari açığının kapatılmasında önemli rol oynayacağını düşünüyoruz. Katma değeri yüksek ürünlerden söz ediyoruz. Sağlık temalı ilk ve tek tekno parkımız var. Bu tür projeleri yapacak ciddi kapasitelere sahibiz. Şimdi değişim ve dönüşüm zamanı. Bilimi her alana yaymak bilime ağırlık vermek istiyoruz. Çalışmada emeği geçen hocamıza ve ekibine çok teşekkür ediyoruz’ dedi.

Tarih açacak değişim

Alvimedica Tıbbi Ürünler A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Leyla Alaton ise yaptığı konuşmada, ‘Bizim için çok önemli, çok heyecan verici bir gün. İki elmanın yarısı olduğumuzu ispat ettiğimiz bir gün. Birimiz olmadan diğerimiz olamıyoruz. Bir ürünün keşfedilmesi için üniversite ne kadar önemliyse, biz de o rüyanın gerçekleşmesi piyasaya çıkması hastalara ulaşması ve daha çok Türk malı olan ürünlerin yapılması için bir aradayız. Türkiye’de üniversite ve medikal sektörde bir ilk olacak. Onun için önemli, onun için yol açıcı, onun için tarih açacak değişime öncü olacak. Cari açığın azalması açısından kurmuştu babam bu şirketi. Onun açtığı yoldan gidiyoruz. Türkiye’nin böyle bir mala olan ihtiyacı vardı’ şeklinde konuştu.

İhracat potansiyeli var

DEÜ Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Erdem Silistreli, kendi geliştirdiği ‘Taşınabilir Kan Pompası’ prototipi hakkında yaptığı değerlendirmede, ‘Geliştirdiğimiz prototip küçük bir prototip. Kanın hareketini manyetik sistemle ileten bir sistem. Özel motoru mikro işlemcisi ve yazılımı var. Buna batarya ekleyerek taşınabilir hale getirmek mümkün. Yılda 3 bin hastaya ECMO müdahalesi yapılıyor. Çocuk ve yeni doğan servisinde de gerekebilen bir müdahale. Çocukların kendi dışkısında boğulabilme vakaları ve solunum yollar hastalıklar, ileri kalp rahatsızlıkları, zehirlenmeler bunlarda kullanabilen bir sistem. İlerleyen dönemde sayısının artacağını ve kullanama oranlarının artacağını ön gördüğümüz bir olay. Ulaşılması gereken hedefler arasında, patentin geliştirilmesi hastalarla faydalı olması var. Ürünün ihracat potansiyeli de mevcut. Ülke ekonomisine atkı sağlamak amaçlarımız. 5 yıldır benim hayallerim bunlar’ ifadelerini kullandı.

Daha düşük maliyet

Cihazın kullanılmasının uzmanlık istediğini söyleyen Prof. Dr. Silistreli, ürünün maliyeti hakkında da, ‘Türkiye’de ECMO sistemlerini yapan cihazlar birkaç yüz bin seviyelerinde. Bu cihaza takılan setlerin ödemeleri var 9 bin lira yılda. Çok az cihaz olduğu için, çok hastaya da kullanılamıyor. Pahalı olduğu için belli hastanelerde sınırlı kalıyor. Daha kullanıcı dostu daha iyi olduğunu en azından daha düşük maliyetle üretebileceğimizi söyleyebilirim. Setlerin belli ödemeleri var, yurt dışından getiriliyor. Sterilize ediliyor ve takılıyor. Bu parçaların Türkiye’de üretilmesi söz konusu. Pazardaki önemli bir açığı kapatabileceğini düşünüyoruz’dedi.

Ayrıca cihazın Alvimedica Tıbbi Ürünler A.Ş.’nin Çatalca’daki fabrikasında üretileceği açıklandı.