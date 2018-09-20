Diş problemleri psikolojiyi bozuyor

Çarpık, lekeli, eksik dişlerin kişide güven eksikliği ve depresyona neden olduğunu belirten Dr. Levent Devrim Üstün, "Sağlıklı bir ağız, içten bir gülüş, kişinin fiziksel ve zihinsel sağlığında son derecede önemli bir rol oynamakta" dedi

Diş eti sorunları, çarpık, lekeli ve eksik dişler, insanların güvenle gülümsemesini engelleyen sorunların başında geliyor. Bu durum da kişide güven eksikliğine neden oluyor. Ağzı sağlığı bakımı için seçilen uzmanın son derece önemli olduğunun altını çizen Dentaydın Diş Hastanesi doktorlarından Dr. Levent Devrim Üstün, "Yanlış ellerde diş beyazlatma, ağızda yanık gibi ciddi hasara yol açmakta. Sağlıklı bir ağız, içten bir gülüş, kişinin fiziksel ve zihinsel sağlığında son derecede önemli bir rol oynamakta. Gülmenin kişinin ilişkileri ve kariyerleri üzerinde de olumlu bir etkiye sahip olduğu görülmüştür. Eğer kişi sağlıklı bir ağız yapısına sahip değilse ve toplum içinde gülmekten çekiniyorsa bu da onda güven eksikliğine sebep olabilir” diye konuştu.

"SAĞLIKLI DİŞLER HASTALIK RİSKİNİ AZALTIYOR"

İçten bir gülüşün sosyal hayattan, kariyere kadar tüm hayatı etkilediğine dikkat çeken Dr. Levent Devrim Üstün, "Sağlıklı dişler ve diş etleri olmadan güvenle gülümsemek zor olabilir. Gülümsemenizi iyi durumda tutmak için doğru ellerde doğru bakım yaptırmanız şart. Ağız sağlığı bakımı için seçilen uzman son derece önemli. Yanlış ellerde, diş beyazlatma, ağızda yanık gibi ciddi hasara yol açmakta. Uzmanlar, diş ve diş etlerimizin sağlığı tüm vücudunuzun sağlığıyla bağlantılı olduğunu belirterek, iyi bir ağız sağlığının, başta kalp krizi, diyabet ve felç olmak üzere birçok sağlık sorunu riskini azalttığını söylüyor" ifadelerini kullandı.

"STRESİNİZİ AZALTMAK İÇİN GÜLÜMSEYİN"

Dr. Üstün ayrıca, diş eti sağlığı için diş ipi kullanmayı tavsiye ederken, şekersiz sakız çiğnemenin de gün boyunca diş tartarı, diş taşı ve bakteri plağı oluşumunu nötralize etmekte yardımcı olduğunu belirtti. Gülmenin endorfin salınımını sağladığını söyleyen Üstün, "Endorfinde insanın kendisini iyi hissetmesini sağlayan bir hormondur. Sporda da aynı salınım gerçekleşir. Gülümsemenizi iyileştirerek çevrenize daha güzel enerji yayabilirsiniz. Kendinizi daha iyi ifade edebilir, gün içinde yaşadığınız olumsuz olaylar karşısında stresinizi azaltır. Bunun için de sağlıklı bir diş yapısına sahip olmak şart" ifadelerini kullandı.