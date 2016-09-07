Haber Kaynağı: DHA

WHO yayınladığı basın açıklamasında ’Zika virüsünün yaygın olduğu bölgelerde bulunmuş olan kişilerin virüs bulaşmasından korunmaları için altı ay boyunca hiç seks yapmamaları ya da korumalı seks yapmaları’ tavsiyesinde bulundu.Dünya Sağlık Örgütü WHO’nın daha önce yayınladığı seksten kaçınma uyarısı sadece erkeklere yönelik ve sekiz hafta ile sınırlı idi.WHO’ nun açıklamasında zika virüsünün sivrisinekler aracılığı ile yayıldığı ancak zika virüsünün görüldüğü 60 ülkeden 11’ inde virüsün cinsel ilişki yolu ile de yayıldığının belirlendiği vurgulandı.