07 Eylül 2016 Çarşamba
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    • DSÖ uyardı: Seks yapmayın!

    Dünya Sağlık Örgütü WHO, zika virüsünün yayılmasına karşı tavsiyesini sertleştirerek, virüsü taşıma riski olan kişilerin ya korumalı seks yapmalarını ya da altı boyunca hiç seks yapmamalarını istedi

    07 Eylül 2016 Çarşamba 13:52
    DSÖ uyardı: Seks yapmayın!
    WHO yayınladığı basın açıklamasında ’Zika virüsünün yaygın olduğu bölgelerde bulunmuş olan kişilerin virüs bulaşmasından korunmaları için altı ay boyunca hiç seks yapmamaları ya da korumalı seks yapmaları’ tavsiyesinde bulundu.

    Dünya Sağlık Örgütü WHO’nın daha önce yayınladığı seksten kaçınma uyarısı sadece erkeklere yönelik ve sekiz hafta ile sınırlı idi.
    WHO’ nun açıklamasında zika virüsünün sivrisinekler aracılığı ile yayıldığı ancak zika virüsünün görüldüğü 60 ülkeden 11’ inde virüsün cinsel ilişki yolu ile de yayıldığının belirlendiği vurgulandı.
    Haber Kaynağı: DHA
    Anahtar Kelimeler: Dsö, Zika Virüsü, Seks Yapmayın

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